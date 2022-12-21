前11个月——
全国一般公共预算收入185518亿元
2022年12月21日06:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月20日电 （记者汪文正）20日，财政部公布前11个月全国财政收支情况。1-11月，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。其中，中央一般公共预算收入85760亿元，地方一般公共预算本级收入99758亿元。
从税收收入看，1-11月，全国税收收入152826亿元，扣除留抵退税因素后增长3.5%，按自然口径计算下降7.1%。其中，国内增值税43530亿元，扣除留抵退税因素后增长3.4%，按自然口径计算下降26.2%；国内消费税15571亿元，同比增长18%；企业所得税43008亿元，同比增长3.8%；个人所得税13604亿元，同比增长8%。
支出方面，1-11月全国一般公共预算支出227255亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出31483亿元，同比增长6.4%；地方一般公共预算支出195772亿元，同比增长6.2%。民生等重点领域支出得到有效保障，教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别同比增长5.9%、7.4%、15.3%。
(责编：杨光宇、袁勃)
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