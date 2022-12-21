原标题：国务院国资委发布《中央企业社会责任蓝皮（2022）》

12月20日，国务院国资委在京发布《中央企业社会责任蓝皮（2022）》，并发布《国资国企社会责任蓝皮书（2022）》和“地方国有企业社会责任·先锋100指数”，中国太保入选《国资国企社会责任蓝皮书（2022）》，上海共有3家国企入选；同时，中国太保还入选“地方国有企业社会责任·先锋100指数”，排名第20位。

今年，国务院国资委启动《国资国企社会责任蓝皮书（2022）》课题研究，针对34个地方国资委及其监管的739家地方国企社会责任管理工作进行系统分析，对739家地方国企开展社会责任评价，评选“先锋100指数”。最后，从23个地方国资委及251个地方国企的申报材料中，优选出上海国资委等5个地方国资委和中国太保、上海城投和国泰君安等86家地方国企的社会责任优秀案例。同时，以739家地方国有企业为研究对象，从调查问卷、企业社会责任报告、宣传报道等公开渠道搜集企业主动披露的责任信息，对地方国有企业社会责任发展水平进行整体评价，从中选取指数排名靠前的企业构成“先锋100指数”。

中国太保构建绿色金融服务体系，发挥绿色保险、绿色投资、绿色运营和绿色公益的独特优势，护航生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，成为碳达峰、碳中和的助推者和引领者。中国太保积极实施“绿动太保，你我同行”系列传播，加强行业交流，倡导与传播绿色低碳理念，影响客户、员工、公众和合作伙伴等广大利益相关方参与其中。被《国资国企社会责任蓝皮书（2022）》收录的中国太保绿色低碳案例《保险四措并举，服务双碳目标》，从绿色保险，服务人民城市建设；绿色投资，助力和谐家园建设；绿色运营，推进双碳目标进程；绿色公益，守护青山绿水四个方面全面展示了中国太保推动可持续发展的成效。

此外，中国太保践行以人民为中心的发展思想，守护人民美好生活，不断延展社会责任版图。实施健康战略，解决广大人民群众面临的医疗问题。承办各类政府医保合作项目覆盖1.7亿人，参与全国40个惠民保项目。满足人民群众日益增长的养老需求。已在上海、成都、大理、杭州等11地落地12家“太保家园”，初步完成养老产业全国布局。绘就公益图谱，勾画出中国太保负责任的动人图景。振兴乡村的“太保红”，273名干部驻村巩固拓展脱贫攻坚成果，“防贫保”已推广至1150个县区，提供保险超过33万亿。传递希望的“太保蓝”，设立公益基金，捐赠2200万关爱老年认知障碍和“星星的孩子”。守护家园的“太保绿”，捐款3330万在青海三江源种植公益林2000余亩，成为守卫绿水青山的企业典范。弘扬客户至上文化。推动协同共生，优化产品服务一体化供给，打造“太保服务”的极致体验。在全司实施太保“服务官”制度，800多名高管服务官走近客户、服务客户，成为高品质服务的引领者和推动者。

本次发布活动由国务院国资委社会责任局主办、中国社会责任百人论坛承办，国务院国资委、中国社科院、中国企业改革与发展研究会、中央企业代表、地方国资国企代表、主流媒体等各方嘉宾线上参会。（杨帆）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经