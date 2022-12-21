原标题：高质量发展，圣象集团地门墙柜全品类获FSC森林认证

圣象2023年度发布会中，圣象集团董事长陈建军发布题为《元年》的重要演讲，他表示，圣象的“未来”仍然是由两个木支撑的。一个“木”是以木业为核心的产业集群，另一个“木”是科技引领、供给创造的高质量发展广阔空间延伸。于是，紧紧围绕国家高质量发展的政策导向，圣象在绿色环保、高质量发展道路上持续阔步前行。

全品类通过FSC森林认证

圣象高质量发展源于对绿色产业链的坚持和责任。2022年11月27日，圣象集团有限公司顺利通过FSC森林认证中的产销监管链认证，从原木的运输、加工到流通整个链条均得到严格鉴定，圣象地门墙柜全品类产品均源自于经营良好的森林。此项认证的获得，意味着圣象在对地门墙柜全品类木材加工各个生产环节均通过了FSC链条监管与确认，更是对圣象高质量发展绿色环保具体行动的又一力证。

从源头开始绿色生产

紧跟双碳步伐，在圣象高质量发展道路中，不仅将对既有产品生产方式的技改与优化视为企业首要任务，更注重生产源头的环境保护和整体绿色产业链的搭建。从绿色出发，圣象致力于降低碳排放强度，通过采用更加生态的生产、运输、取材方式和技改降低能耗，利用清洁能源、绿色能源，取代常规能源，制定企业降低碳强度以及碳达峰目标计划。

从1995年成立开始，圣象始终坚持用低碳、科技、绿色生产方式以及最贴合用户全新需求的场景，依靠科技手段、数字手段在产品原料开发、生产、销售和服务的供应链体系中，实现对节约能源、保护环境的承诺，积极落实绿色发展，助力双碳战略目标实现。今年9月，圣象还获批“碳足迹国家创新联盟副理事长单位”，圣象将通过低碳发展、新品类、新工艺、新产品的改进改良直达新消费，为双碳目标做出更大的贡献。

无独有偶，自2000年以来，圣象实业（江苏）有限公司等各工厂均严格遵守国家生态环境部颁布的环境标志技术要求，并通过型式试验、现场审核、产品抽样检验、证后监督等各项严格环节，从而获得中国环境标志产品认证，被业内誉为“十环认证”。这一认证体系从标准和实测监督的角度证明企业环保标准的先进性、环境行为的友好性和持续性，是符合国际标准和被量化的环境行为优的综合体现。可以说，获得“十环认证”的企业是全方位、全流程、全体系可持续发展的标杆企业。

获得国家孕婴产品认可

在追寻企业绿色发展的路途中，圣象也不忘自身推动和完善更新标准、更严要求的重要职责和社会使命。今年8月，圣象经过“国家孕婴网”孕婴产品绿色通道的严格把关、层层筛选、检测审核、认证通关，正式纳入国家孕婴网体系，成为行业规模企业以木地板全品类产品入选“孕婴产品绿色通道产品”的品牌，为用户安心选择优等家居产品增加了可寻的背书。

针对孕婴人群在不同家居场景中的不同生活需求，圣象严选优材、匠心雕琢，精心布局9大空间场景和产品组合，按照安全防范规范的严格规定，力求孕婴群体打造绿色人居生活空间，同时构建起全程可追溯的生态健康系统。时至今日，这套行业独有的绿色生态系统，已保障了超2500万用户的健康，也护航着圣象在环保道路上的飞速发展。

作为长期可持续发展、为社会、股东持续创造价值的品牌和企业，圣象始终贯彻“绿色、环保、健康并可持续”的经营理念，力求为用户打造绿色人居生活空间，用低碳、科技、绿色生产方式以及最贴合用户全新需求的场景落实产品的研发和营销。

业内人士称，构建全程可追溯的生态健康系统是圣象长久以来的坚持，也是其在行业领先行列中的立身之本，在此基础上，获FSC森林认证后圣象的绿色环保之路势必如虎添翼，向企业高质量发展的未来加速前进。

(责编：董童、李源)

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