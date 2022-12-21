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中国银联与平安银行全面深化场景合作并启动系列促消费活动

2022年12月21日08:03 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联与平安银行全面深化场景合作并启动系列促消费活动

　　为落实国家扩大内需战略的政策号召，进一步激发市场活力，促进消费增长，近日，中国银联与平安银行签署全面深化场景合作协议，双方将在前期广泛合作基础上，共同启动系列促进消费经济、惠民利商活动，并进一步打通场景经营、支付服务、用户经营三个环节，发挥银联场景优势，为商户、用户提供优惠、便捷的支付服务。

　　根据合作协议，中国银联将依托产品+网络优势，开放场景资源、解决方案、数字化运营、大数据分析等服务，全面助力平安银行零售业务转型，支持平安口袋银行APP用户经营。双方将围绕“客群-场景-权益”经营环节，在商户、产品、数据、会员等方面开展对接，逐步实现用户共享、场景互通，促进双方业务融合发展，共同提升客户服务水平。双方分支机构将在总对总合作框架上，围绕各地特点场景，全面加深属地化业务合作。

　　同时，为着力做好扩内需、促消费工作，双方共同启动了系列惠民利商活动，助力消费复苏。活动期间，平安银行达标用户可在指定商户享受“天天88”大促、一折出行、达标购好券等支付优惠活动，为广大用户带来便利及优惠同时，持续助力线下实体经济发展，提振消费信心。

　　近年来，中国银联与平安银行持续深化支付业务合作，在受理市场共建、用户经营、产品创新等方面合作取得了一定成效。后续，双方将秉持“开放、合作、共赢”的发展理念，依托各自领域的优势，不断拓展合作领域、深化合作内容，共同促进数字消费经济增长，推动支付产业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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