工信部：将扩大频谱资源供给
2022年12月21日08:37 | 来源：新华社
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据新华社北京12月20日电（记者张辛欣）20日，工信部、国家广播电视总局、广东省人民政府以线上线下结合方式共同主办2022中国无线电大会。工信部总工程师田玉龙在会上表示，将加强频谱资源统筹优化、合理布局，超前谋划和布局工业互联网、广域物联网、车联网等行业和领域频率规划，不断扩大频谱资源供给。
随着数字经济和新一代信息技术快速发展，无线电频谱已成为构建新一代信息基础设施的重要资源，成为推动传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大的重要生产要素。田玉龙表示，工信部下一步将会同有关部门着力解决频谱资源结构性紧缺矛盾，加大政策扶持力度，鼓励企业、科研院所就关键技术开展攻关，加快聚合国内外和产业链上下游资源。
(责编：王震、陈键)
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