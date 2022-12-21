中广核汕尾甲子90万千瓦海上风电场建成投运
2022年12月21日08:39 | 来源：新华社
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据新华社深圳12月20日电（记者王丰、孙飞）总部位于深圳的中国广核集团（简称“中广核”）通报，20日9时38分，中广核汕尾甲子二40万千瓦海上风电项目最后一台风电机组并网发电，至此，中广核汕尾甲子90万千瓦海上风电场正式实现全容量并网发电，这标志着中广核汕尾近海浅水区140万千瓦海上风电项目全面建成投产。
中广核汕尾甲子海上风电场场区中心离岸距离约25千米，水深30米到37米之间，布置78台6.45兆瓦和50台8.0兆瓦海上风电机组，配套建设2座220千伏海上升压站及一座500千伏陆上升压站。
在汕尾海域，中广核已于2021年11月25日建成汕尾后湖50万千瓦海上风电场，随着汕尾甲子90万千瓦海上风电场的建成投运，粤东超百万千瓦级海上风电基地正式建成，共计装机容量140万千瓦，该基地每年可为广东省提供清洁电能超45亿千瓦时。
(责编：王震、陈键)
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