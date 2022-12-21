侯雪静、吉哲鹏、丁怡全

新华社北京12月20日电（记者侯雪静、吉哲鹏、丁怡全）12月20日，随着白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，这个世界技术难度最高、单机容量最大、装机规模第二大水电站全部机组投产发电。

白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，建成投产后，长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝联合调度，形成世界最大“清洁能源走廊”。金沙江上的巨变，不仅是我国经济社会高质量发展的生动注脚，更谱写人与自然和谐共生的江河篇章。

六项“世界第一”，藏在这条峡谷中

在四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江峡谷中，上游而来的滔滔江水被白鹤滩水电站大坝截住，“高峡出平湖”的景色蔚为壮观。

白鹤滩坐拥得天独厚水能资源的同时，也将金沙江下游复杂自然条件展现得淋漓尽致——河谷狭窄、岸坡陡峻、地处干热大风河谷、生态环境脆弱……这也让白鹤滩工程在地质和气候复杂恶劣程度、工程难度方面位列世界前茅。

中国工程院院士张超然说，白鹤滩水电站装机规模仅次于三峡工程，但其工程技术难度在不少方面均超过三峡，是世界级水电工程，白鹤滩工程对中国大型水电开发核心能力建设提升具有重要意义。

工程建设挑战一个个世界级技术难题——先后攻克300米级特高拱坝温控防裂、全坝段使用低热水泥混凝土、巨型地下洞室群开挖围岩稳定等，形成高流速泄洪洞混凝土“无缺陷”建造等一批先进工法。

面对挑战，建设者勇闯世界水电“无人区”，6项关键技术指标达到世界第一：单机容量100万千瓦；地下洞室群规模；圆筒式尾水调压井规模；无压泄洪洞群规模；300米级高拱坝抗震参数；300米级特高拱坝中，首次全坝使用低热水泥混凝土。

三峡集团党组书记、董事长雷鸣山说：“白鹤滩工程建设推动我国水电设计、施工、管理、装备制造全产业链、价值链和供应链水平显著提升，巩固了我国世界水电发展引领者地位，更为世界水电发展提供中国方案、中国智慧。”

“西电东送”，绿电助力实现“双碳”目标

白鹤滩水电站全部机组投产后，长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝“连珠成串”，成为世界最大“清洁能源走廊”。

“从万里长江第一坝——葛洲坝工程开工建设，到兴建世界最大水利枢纽工程——三峡工程，再到白鹤滩水电站全面投产发电，世界最大‘清洁能源走廊’的建设跨越半个世纪。”雷鸣山说。

这条走廊跨越1800公里，6座水电站总装机容量7169.5万千瓦，相当于3个三峡电站装机容量，年均生产清洁电能约3000亿千瓦时，可满足3.6亿中国人一年的用电需求，有效缓解华中、华东地区及川、滇、粤等省份的用电紧张，为电网安全稳定运行和“西电东送”提供有力支撑。

清洁电能照亮万家灯火的同时，替代了大量化石燃料。白鹤滩所有机组全部投产发电后，其年均发电量可达624亿千瓦时，一天的发电量就可以满足一座50万人口的城市一年的生活用电，每年可节约标准煤约1968万吨，减少二氧化碳排放约5160万吨。

从2003年三峡工程首批机组投产发电，到2022年12月18日24时，6座巨型电站累计发电31859亿千瓦时，相当于节约标准煤约9.1亿吨；减排二氧化碳约24亿吨，对推动实现“双碳”目标意义重大。

造福人民，综合效益日益凸显

20日，白鹤滩水电站坝前蓄水位接近正常蓄水位825米。高峡平湖，水天一色，一座座楼房、绿树倒映在湖面上，一幅湖滨新城的美丽画卷正在云南省巧家县徐徐展开。

“我们依托白鹤滩水电站建设带来的新机遇，紧扣当地‘一面山、一江水、一座城’的区位特色，规划发展湖滨康养旅游。”巧家县文化和旅游局局长吴涛介绍，“十四五”期间，巧家县规划实施的文旅产业项目总投资已超100亿元。

白鹤滩电站建成后，长江干流6座电站实现联合统一调度，在防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全等方面综合效益日益凸显。

——防洪减灾效益巨大。这条世界最大“清洁能源走廊”，形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库，其中防洪库容376亿立方米，占2022年长江流域纳入联合调度范围水库总防洪库容的53%以上。

——打造“水上高速”。随着向家坝、溪洛渡、乌东德、白鹤滩4个大型水电站相继建成投产，曾经江窄、弯多、险滩多的金沙江有了库区航道。金沙江下游即攀枝花至宜宾段形成了768公里的深水库区航道。

——生态效益持续拓展。2011年至2022年，连续12年三峡单独或联合溪洛渡、向家坝水库共开展17次生态调度试验，调度期间葛洲坝下游宜都断面四大家鱼繁殖总量超过303亿颗，四大家鱼资源量恢复明显。随着白鹤滩水库建成投产，梯级水库联合生态调度范围将不断扩大。

(责编：王震、陈键)

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