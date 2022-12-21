新华社长春12月19日电（记者孟含琪）“我家客房在12月末基本都被预订满啦！”在吉林省松原市查干湖畔经营民宿的尚影笑着告诉记者，各家生意差不多，预计年底会有不少人来查干湖看冬捕、吃大鱼。

查干湖大部分位于吉林省松原市境内，北接白城市，是我国知名淡水湖之一。这里渔产资源丰富，迄今保留着北方少数民族最原始的捕鱼方式。近年来，查干湖冬捕成为当地旅游的金名片，每年吸引全国各地游客前来观赏。

如今这般场景，得来不易。20世纪70年代，上游断流，查干湖几近干涸。为了生计，渔民们在干涸湖底扫碱、熬碱卖钱。当地干部群众肩挑手抬，历经8年修通运河，引来松花江水。但新问题接踵而来，这里地处天然盐碱地，农田环绕大湖，农业面源污染较多，水体置换慢，水质渐渐变成劣五类。渔民还缺乏保护意识，捕鱼作业用的都是密密的小眼网，渔业难以保障可持续发展。

党的十八大以来，生态文明建设深入推进。当地开展系统治理，启动一项项净化水质、改善生态环境的工程。保护区内拆除违章建筑，种植荷花、蒲草、芦苇，发挥水生植物的降解作用，周边退耕后实施还林、还草、还湿。“渐渐地，水更清了，周边环境越来越好。”查干湖旅游经济开发区宣传中心主任单君国说。

“党的二十大召开后，我们更加系统性地意识到，要牢固树立和践行‘绿水青山就是金山银山’的理念，促进人与自然和谐共生。”查干湖国家级自然保护区管理局局长闫来锁说，如今更多新鲜事、新变化在查干湖悄然发生。

——新经济模式。为了实现保护生态和发展旅游相得益彰，当地部署吉林西部“冬捕经济带”战略，将围绕冬捕经济产业发展、基础设施和生态保护，加快推进在建项目，积极谋划重大项目，推进查干湖鲜冻产品加工仓储与冷链物流、鱼产品品牌直销基地与平台、冰雪娱乐活动等“冰雪+”项目建设，形成以重点项目引领、以工程项目支撑的发展新局面，用白雪换白银，把冷资源变成热经济。

——新保护理念。在查干湖渔场，鱼把头张文带领大家正在修补渔网，为今年即将开幕的冬捕节做准备。“这两年我们把细眼小网改成宽眼大网，抓到小鱼就放回湖里，配合科学计划投苗，进行可持续养殖，实现‘年年有鱼’。”张文拿起一张渔网，边展示边说。

只有守护好生态环境，才能更好地收获生态红利。如今，松原市设立了“查干湖生态环境保护慈善基金会”，为冬捕节头鱼拍卖的款项建立专用账户，将其全部用于购买查干湖增殖放流的鱼苗，助推查干湖的生态环境保护和查干湖渔业的可持续发展。

——新旅游体验。在查干湖渔猎文化博物馆里，几位游客在详细阅读查干湖畔先民们渔猎的历史。“查干湖‘年年有鱼’不单单只靠卖鱼赚钱了。我们不断探索打造生态旅游新模式，丰富旅游产品供给，为游客们带来更多不同体验。”单君国说。

当地一方面打造冰雪文化牌，开展具有民族特色和地域特色的冰雪演艺项目，做好国家级非物质文化遗产代表性项目查干淖尔冬捕习俗传承保护，深入培育打造查干湖冰雪渔猎文化旅游节活动品牌，推广一批“观冬捕、品鱼宴、享民俗”冰雪旅游主题产品，进一步促进旅游消费。另一方面探索冰雪文创牌，推进具有地域特色、冰雪特色文化创意产品和旅游商品的研发生产推广，创立“冰雪礼物”体系，打造以圣湖冰娃、雪娃为代表的30余项吉林冰雪吉祥物文创旅游产品。

转型之路并非一帆风顺。如何加速生态旅游发展、新经济模式如何与传统文化融合生长，都需要进一步探索。但当地基层干部表示，在党的二十大精神指引下，围绕绿色发展、推进美丽中国建设，查干湖生态保护的新鲜事一定会更加鲜活、精彩。

(责编：王震、陈键)

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