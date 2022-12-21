李键、王泽昊

新华社拉萨12月20日电（记者李键、王泽昊）冬天的西藏，很多地方已是白雪皑皑，而地处藏东南的墨脱县，却是绿意盎然。

在墨脱县背崩乡巴登村的枇杷种植园里，村支部书记新生和村民们，正忙着锄草和施肥。400多棵白肉枇杷树长势喜人，一部分树明年就能挂果。“党的二十大报告指出，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。我们种植枇杷，就是让老百姓增收致富。”他说。

自2021年搬迁至新址后，巴登村驻村工作队和村两委班子根据地少坡多的情况，把一块经济效益低下的玉米种植田地，改为种植枇杷，并邀请果树专家现场指导。按照规划，村里还要种植500棵枇杷树，让全村40户、185人受益。

墨脱气候条件独特，适宜种植热带、亚热带经济作物，其中白肉枇杷种植发展前景广阔。为打造枇杷产业，墨脱县今年11月与浙江大学科研团队签约，围绕枇杷新能源智能栽培技术研发与示范技术开发开展合作，并定期邀请其他省市农科院专家开展讲座和培训。

墨脱县林草局副局长刘震介绍，目前全县种植白肉枇杷树近2000棵，通过高接换种改良枇杷树8000余棵，“新品种枇杷果实价格高，未来将成为全县老百姓增收的新亮点。”

水果种植之外，墨脱传统的茶叶产业也在发展。目前，墨脱县已建成103个高标准高山有机茶园，总面积超1.92万亩，有39个村共1万余人因种植茶叶受益。

自从2018年推广茶树种植以来，背崩乡格林村茶园效益显著。格林村第一书记、驻村工作队队长黄家斌介绍，今年村里560亩茶园共收获茶叶近3万斤，收入52万多元，每户平均收入接近1.8万元。

种植产业的发展，受益于良好的生态保护。墨脱的森林覆盖率达75%以上，动植物资源丰富，同时完整保留了原始的自然生物链条，是名副其实的“天然动植物博物馆”。

林芝边境管理支队墨脱大队背崩边境派出所所长喻于一说：“党的二十大报告提出，以国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。我们除了日常巡逻，还要向群众宣讲保护珍稀野生动植物的法律法规，把群众生态保护的理念树立起来，长久保护好这片国家级自然保护区。”

格林村50岁门巴族村民前进表示，以前大家缺少生态环境保护意识，认为上山采猎、烧山耕种才是生活出路。在政策宣传的影响下，当地群众的观念发生显著转变，从过去的“砍树人”变成了如今的“看树人”。现在，很多人成为野生动物保护员、护林员、地质灾害监测员等，不仅保护了环境，每年还能领到数千元的政府补贴。

“党的二十大报告提到，加强边疆地区建设，推进兴边富民、稳边固边。我们要在保护好当地生态环境的同时，把发展搞上去，让人民生活水平不断提高，守护好祖国的大美边境。”墨脱县委书记魏长旗说。

(责编：王震、陈键)

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