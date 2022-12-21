人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

墨脱厚植绿色根基，绘振兴“新颜”

李键、王泽昊
2022年12月21日08:45 | 来源：新华社
小字号

　　新华社拉萨12月20日电（记者李键、王泽昊）冬天的西藏，很多地方已是白雪皑皑，而地处藏东南的墨脱县，却是绿意盎然。

　　在墨脱县背崩乡巴登村的枇杷种植园里，村支部书记新生和村民们，正忙着锄草和施肥。400多棵白肉枇杷树长势喜人，一部分树明年就能挂果。“党的二十大报告指出，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。我们种植枇杷，就是让老百姓增收致富。”他说。

　　自2021年搬迁至新址后，巴登村驻村工作队和村两委班子根据地少坡多的情况，把一块经济效益低下的玉米种植田地，改为种植枇杷，并邀请果树专家现场指导。按照规划，村里还要种植500棵枇杷树，让全村40户、185人受益。

　　墨脱气候条件独特，适宜种植热带、亚热带经济作物，其中白肉枇杷种植发展前景广阔。为打造枇杷产业，墨脱县今年11月与浙江大学科研团队签约，围绕枇杷新能源智能栽培技术研发与示范技术开发开展合作，并定期邀请其他省市农科院专家开展讲座和培训。

　　墨脱县林草局副局长刘震介绍，目前全县种植白肉枇杷树近2000棵，通过高接换种改良枇杷树8000余棵，“新品种枇杷果实价格高，未来将成为全县老百姓增收的新亮点。”

　　水果种植之外，墨脱传统的茶叶产业也在发展。目前，墨脱县已建成103个高标准高山有机茶园，总面积超1.92万亩，有39个村共1万余人因种植茶叶受益。

　　自从2018年推广茶树种植以来，背崩乡格林村茶园效益显著。格林村第一书记、驻村工作队队长黄家斌介绍，今年村里560亩茶园共收获茶叶近3万斤，收入52万多元，每户平均收入接近1.8万元。

　　种植产业的发展，受益于良好的生态保护。墨脱的森林覆盖率达75%以上，动植物资源丰富，同时完整保留了原始的自然生物链条，是名副其实的“天然动植物博物馆”。

　　林芝边境管理支队墨脱大队背崩边境派出所所长喻于一说：“党的二十大报告提出，以国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。我们除了日常巡逻，还要向群众宣讲保护珍稀野生动植物的法律法规，把群众生态保护的理念树立起来，长久保护好这片国家级自然保护区。”

　　格林村50岁门巴族村民前进表示，以前大家缺少生态环境保护意识，认为上山采猎、烧山耕种才是生活出路。在政策宣传的影响下，当地群众的观念发生显著转变，从过去的“砍树人”变成了如今的“看树人”。现在，很多人成为野生动物保护员、护林员、地质灾害监测员等，不仅保护了环境，每年还能领到数千元的政府补贴。

　　“党的二十大报告提到，加强边疆地区建设，推进兴边富民、稳边固边。我们要在保护好当地生态环境的同时，把发展搞上去，让人民生活水平不断提高，守护好祖国的大美边境。”墨脱县委书记魏长旗说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全面回归“7元”时代 国内成品油价格年内最后一次下调
　　人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）“油价又跌了，这次跌幅还蛮大的，加满一箱油又可以省不少钱呢。”得知油价再次下调的消息后，北京市民刘先生连忙开车到加油站给自家汽车加油。…
增强能源供应保障能力 巩固经济回稳向好基础
　　12月15日至16日召开的中央经济工作会议强调，要坚持稳中求进工作总基调，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出，做好明年经济工作，要加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部