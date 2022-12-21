科技日报讯 （记者刘垠）12月19日，科技部党组书记、部长王志刚主持召开党组会，结合全面贯彻落实党的二十大精神，认真传达学习中央经济工作会议精神，研究部署2023年科技创新工作。

会议认为，中央经济工作会议是党的二十大之后党中央召开的一次极其重要的会议，作出“明年我国经济运行有望总体回升”的重大判断，重申“六个坚持”的基本原则，优化五大政策组合，明确做好“六个统筹”、抓好五个方面重点工作。习近平总书记的重要讲话审时度势、高瞻远瞩、视野宏大、思想深邃，为加快构建新发展格局、推动高质量发展提供根本遵循和行动指南，对明年我国科技创新支撑高质量发展工作提出新要求。习近平总书记在讲话中明确提出“加强各类政策协调配合”“科技政策要聚焦自立自强”“要有力统筹教育、科技、人才工作”等重要论述，具有很强的政治性、理论性、指导性、针对性。将科技政策与财政政策、货币政策、产业政策、民生政策作为支撑高质量发展的“五大政策”，科技创新在高质量发展中的位势和作用更加突出，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对科技创新的高度重视一以贯之，殷切期望科技创新在引领支撑高质量发展中发挥更大作用，取得更大突破，争取更大作为。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大各项战略部署，切实把思想和行动统一到党中央关于当前经济工作的重大判断和决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，更加突出高质量发展，统筹协调科技政策与其他政策，聚焦自立自强形成合力、集中发力、重点突破，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，更好发挥科技创新引领支撑作用，为推动经济运行整体好转、全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作贡献。

会议强调，当前世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，外部环境更加复杂严峻，我国科技创新面临新的风险和挑战。要以最高标准、最严要求贯彻落实党中央各项重大决策部署；要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；要坚持系统观念、守正创新，办好科技自己的事情，因时因势因对象因场合及时调整，创新工作方式方法；要坚持底线思维，增强应对极端场景的能力和实力，有效防范和化解风险，加强形势分析与研判，面对变化的不同场景要有不同的预案，做到心中有数、手中有策、行动有力。

会议指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，要把学习领会中央经济工作会议精神与全面贯彻落实党的二十大精神结合起来，紧紧围绕“科技政策要聚焦自立自强”抓紧研究部署，重点做好以下六个方面工作：一是坚决打赢关键核心技术攻坚战，提升产业链供应链韧性和安全水平；二是有力统筹教育、科技、人才工作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合；三是高水平建设区域创新高地，加快形成经济高地；四是持续深化科技体制改革，提升国家创新体系整体效能；五是加大人才培养引进力度，为人才强国建设提供有力支撑；六是积极拓展国际科技合作空间，推动高水平对外开放。

(责编：王震、陈键)

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