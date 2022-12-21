科技日报广州12月20日电 （记者龙跃梅）记者20日从中山大学了解到，“天琴一号”技术试验卫星已于近日通过国家航天局的验收，评定等次为“优秀”。

“项目依据民用航天科研工程各项管理办法开展研制工作，完成了各项研制内容。卫星在轨稳定运行13个月（超过6个月的设计寿命），圆满完成了6项关键技术验证任务，各项功能、性能技术指标达到或优于任务要求。”国家航天局近日召开了项目验收会，给予了“天琴一号”技术试验卫星高度评价。

经验收专家组评审，“天琴一号”技术试验卫星在轨验证的高精度惯性传感技术、无拖曳控制技术、一体化粘接集成的空间激光干涉技术、卫星的高精度质心控制和测量技术及对核心载荷的高稳定度温度控制技术指标均达到国内最高水平；连续可调的冷气微推进器噪声达到国际先进水平；惯性传感核心指标较国内原有水平提高约2个量级；并获得全球重力场数据，这是我国首次使用国产自主卫星测得这一数据，为我国后续重力卫星的数据处理奠定了基础。

据介绍，除国家航天局外，天琴计划项目团队也得到了科技部、教育部、国家自然科学基金委、广东省和珠海市等部门的持续支持，攻克空间惯性传感、星载激光干涉测量、超静超稳航天器平台等系列技术。天琴计划是罗俊院士于2014年提出的空间引力波探测计划，其地心轨道方案为国际空间引力波探测贡献了具有鲜明自主创新特色的“中国方案”。

(责编：王震、陈键)

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