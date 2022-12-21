原标题：将商品材质纳入平台选品标准 得物App保障配饰“材质优选”

近日，得物App推出商品材质“优选”标准。据悉，“材质优选”标准第一阶段率先向得物App上的配饰商品推出，通过对每一件饰品材质的严格把控，更全面、高标准保障用户品质消费。

据介绍，在得物App，“材质优选”将分别针对合金、不锈钢及贵金属配饰商品推出三项标准。对于合金类配饰，“材质优选”标准必须达到行业公认的材质分界线以上，只有安全性、光泽度、质感等均达到标准的铜合金及以上材质配饰才可在得物App上架，而容易导致用户佩戴过敏、掉色、氧化等问题的铅、锌、镍等合金及以下材质的配饰产品将被严格排除在选品之外；对于不锈钢类饰品，只有高于食品级，达到医用级品质标准的钛钢及以上材质商品，才可上架；此外，对于贵金属配饰，材质则需严格符合品牌所承诺的贵金属成分及其含量。

随着这一材质保障的推出，得物App近年来着力建设的品质消费保障体系已臻于完备，大幅走在行业前端。基于“先鉴别、后发货”的核心鉴别优势，平台通过重投入、强迭代，逐步推进至商品全生命周期的多重品质保障体系。这一独特的正品交易模式衍生出对于品质的全方位管理，从售前的高标准选品机制，到售后的标准化履约出货，形成了覆盖原创保护、材质优选、查验质检、品质物流等在内的多维度“至严”把控体系，让用户感受更广泛全面、深入细节的品质消费体验。

据了解，在配饰消费行业，此前仅对贵金属材质设立标准。此次，得物App在此基础上，对合金、不锈钢等更广泛的配饰品种，通过制定三项高标准的材质选品标准，保障优质的商品供给。“目前来看，可以感受到得物用最高质量标准对待品质的决心，这对消费者和行业都非常具有意义。从源头上能推动更多品牌和商家提升商品供给质量，满足更多年轻人需求，更为品牌增值”，业内人士表示。

得物相关负责人介绍，为确保“材质优选”标准体系严格落地，得物App同步建立了覆盖商品销售全周期的三重核查机制：对于待上架商品，品牌需提供相关商品的材质鉴定报告，经核验后方可上架售卖；对于已上架商品，品牌每年需提供至少一次在售商品的材质检测报告，确保所售每件商品始终符合材质标准；平台也将进行定期抽查，对发现存在材质问题的品牌和商品进行下架等处理。

“作为深受年轻人喜爱的潮流时尚平台，得物App让每一个合作品牌、商家甚至行业，去选择并践行对于品质的追求，这是我们所乐见的有价值的时尚。”HEFANG品牌相关负责人表示，“其实从得物App界面就可以窥见一二，得物App以商品本身，非店铺形式作为货架呈现，这一逻辑正在引导品牌专注打磨产品，以高品质商品与用户发生真正的连结，让用户在线上消费中，对商品本身获得更大的安全感和愉悦满足感，这也是品牌长期价值所在。”

业内人士认为，目前，得物App品质消费保障体系在多层次、多维度上建设，在正品保障、原创保护、材质优选、消费体验四大环节取得了行业标杆式的进程。包括国内外的多个品牌方与商家，积极响应得物App品质消费保障体系。

得物App以“不伪、不劣、不Low”的平台生态原则，构建起基于线上场景的消费保障体系，以品质为抓手，将有效推动电商行业在消费升级趋势下迈入新的成长点。上述人士表示，“当行业内有平台将‘品质’拆分细化至可实践、可衡量的维度标准，并切实面向供给市场，从商品研发、制造到销售各环节实现标准的把控执行之际，行业的供给结构将得到优化，进一步提升供给体系对需求变化的适应性和迭代能力，最终真正实现消费市场的高质量发展。”

(责编：曹淼、李源)

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