人民网北京12月21日电 （记者王震）据证监会网站消息，日前，中国证监会召开党委会议传达学习中央经济工作会议精神时强调，坚决贯彻中央经济工作会议精神，更好服务经济整体好转。

证监会党委认为，伴随着中央经济工作会议精神的落实落地，一系列超预期政策效应逐步显现，各类政策协调配合，我国经济总体回升的格局进一步巩固，影响资本市场运行的基本面因素将显著改善，我国资本市场总体将保持稳中向好的态势。证监会党委将组织全系统深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议确定的总体要求、预期目标和重大任务举措，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳字当头、稳中求进，切实做到“六个更好统筹”，加快建设中国特色现代资本市场，不断健全资本市场功能，更好支持科技自立自强，有效管控各类风险，更好推动经济高质量发展。

一是推动全面深化资本市场改革走稳走深走实。深入推进股票发行注册制改革，突出把选择权交给市场这个本质，放管结合，提升资源配置效率。紧紧围绕制造业重点产业链、科技创新、民营企业等重点领域和薄弱环节，完善资本市场制度供给，助力“科技-产业-金融”良性循环。更好发挥期货市场功能，服务实体企业风险管理，助力保供稳价。加快资本市场监管转型，推进资本市场治理体系和治理能力现代化。

二是扩大资本市场高水平制度型开放。推动沪深港通互联互通扩大标的、优化交易日历落地。推动形成中美审计监管常态化合作机制，营造更加稳定、可预期的国际监管合作环境。推动企业境外上市制度改革落地实施，加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。深化内地与香港资本市场务实合作，支持香港巩固国际金融中心地位。

三是全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。从市场准入、信息披露、持续监管等方面，进一步落实对国企、民企一视同仁、平等对待的要求，着力推动国有控股上市公司整合资源、提高竞争力，推动民营上市公司规范稳健发展，不断优化上市公司结构，提升整体质量。稳步推进并购重组注册制改革，落实好“分道制”“小额快速”等审核机制，更好支持企业通过并购重组提质增效、加快发展。

四是大力支持房地产市场平稳发展。加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型。全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具，更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。加快打造保障性租赁住房REITs板块。

五是切实维护资本市场平稳运行。加快投资端改革，引导社保基金、保险基金、企业年金等各类中长期资金加大入市力度，推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模。坚决打好防范化解重大风险攻坚战、持久战，继续稳妥有序化解私募基金、债券违约、金交所等重点领域风险，加强对跨市场、跨境、跨领域风险的监测分析与统筹应对，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，坚决守住风险底线。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经