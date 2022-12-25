本报记者 韩 鑫

不断做强做优做大数字经济，是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

持续加快数字经济发展对我国建设现代化产业体系有何重要意义？促进数字经济和实体经济深度融合，下一步将从哪些方面部署落实？如何打造一批具有国际竞争力的数字产业集群？记者对有关部门和专家进行了采访。

我国数字经济规模连续多年位居世界第二位

“新时代十年，我国数字经济规模连续多年位居世界第二位，成为经济社会发展的关键引擎。”工信部信息技术发展司有关负责人介绍。

新型数字基础设施实力显著增强。建成全球最大的光纤和移动宽带网络，全国固定宽带实现从百兆到千兆的跨越，移动通信技术从“4G并跑”跨越到“5G引领”，全国建成开通5G基站222万个，行政村通宽带比例达到100%，促进了互联网新应用、新业态、新模式的蓬勃发展。

数字经济和实体经济融合深入推进。截至今年9月底，企业数字化研发设计工具普及率达到76%，关键工序数控化率为57.2%，智能制造新场景、新业态、新模式层出不穷，对经济发展的“倍增器”作用加快释放。

重点数字产业不断发展壮大。大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，网上购物、在线教育、远程医疗等“非接触经济”全面提速，为经济发展注入了强劲动力。据统计，截至今年10月，电子信息制造业营业收入达到12.45万亿元，软件业务收入达到8.42万亿元。

数字经济事关国家发展大局。“坚持走中国式现代化道路，建设社会主义现代化强国，加快发展数字经济的重要性日益突显。”中国电子信息产业发展研究院数字经济战略研究室主任高婴劢认为，加快发展数字经济是推动产业链供应链优化升级的迫切需要，数字经济有利于促进资源要素高效流动和精准配置，实现产业链上下游及产供销有效衔接、高效运转，助力提升产业链供应链稳定性和竞争力。

加快发展数字经济是提升制造业供给体系质量的关键途径。整体来看，我国制造业仍处于低端产能过剩和高端供给不足的阶段，产业结构亟待优化升级。通过新技术新管理新模式，数字经济有助于持续激发应用场景和商业模式创新，推动实现制造业高质量发展。

此外，加快发展数字经济也是增强产业国际竞争能力的必然要求。作为全球技术产业主导权的新高地、经济贸易竞争的新焦点、国际治理话语权的新领域，数字经济在全球产业格局中的地位日益突出，必须立足我国数字经济先发优势，塑造产业核心竞争力，加快迈向全球价值链中高端。

夯实基础、拓展应用、强化监管，促进数字经济和实体经济深度融合

山西大同，晋能控股煤业集团塔山煤矿地下500米的矿井内，掘进机滚轮飞速旋转，大块煤被切落在传送带上，经过冲刷、筛选，精准落入集装箱内……这一套行云流水的井下作业，只需操作员在井上用电脑远程操控便可实现。

借助“5G+工业互联网+AI”，传统采矿业提质增效显著，安全生产得到进一步保障。传统采矿业的数字化是我国数字经济和实体经济融合持续向好的生动缩影。10年来，我国数字经济和实体经济融合基础不断夯实，重点平台工业设备连接数超过7900万台套，服务工业企业超过160万家；智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。

同时应该看到，当前数字经济和实体经济融合发展不平衡、不充分问题仍然突出，不同行业融合水平和能力差距明显，一些传统企业特别是中小企业在推进融合时还存在“不会融”“不能融”“不敢融”等问题。工信部信息技术发展司有关负责人介绍，促进数字经济和实体经济深度融合，下一步将从以下几个方面发力——

夯实基础，加强关键核心技术攻关，加快新型基础设施建设。一方面，启动一系列重大项目，开展关键软硬件的研发突破和迭代应用，培育开源生态，提升区块链、物联网、工业互联网、人工智能等创新能力，加强量子信息、先进计算、未来网络等前沿技术布局。另一方面，继续加大5G和千兆光纤网络建设力度，提升“双千兆”网络覆盖的深度和广度。加快车联网部署应用，利用5G、大数据、人工智能等对传统基础设施进行绿色化智能化改造。

拓展应用，推动制造业数字化转型，加快数字产业发展壮大。推进工业互联网创新发展，实施智能制造、绿色制造工程，通过数字技术增强产业链供应链的韧性和弹性，全方位支撑产业转型升级。开展制造业数字化转型行动和中小企业数字赋能行动，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业。此外，持续锻造长板，培育壮大远程办公、在线诊疗等新业态、新模式，支撑服务经济社会的数字化转型。

强化监管，推动完善数字经济治理体系，规范融合发展。加快构建适应数字经济发展规律的监管规则，依法依规加强包容审慎监管。持续开展APP专项整治，对应用商店、第三方软件开发工具包、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖，打造更为安全的信息通信消费环境。同时，在智能终端、网站、APP等方面，加快推动信息无障碍建设。

引导和支持建设一批专业化、特色化的数字产业集群

每14秒下线一台笔记本电脑！走进广东深圳联想集团南方智能制造基地，生产线上268台机械手臂和自动导航小车正高效协作，一台台崭新的笔记本电脑及服务器快速下线。该基地自动化率达到60%，单线年产能约120万台，将在年内全面投产。

20公里外，产业链上游的内存模组供应商记忆科技也加快了数字化转型的脚步。在龙头企业联想的牵引支撑下，企业客户订单及时交付率和生产工单制作效率双双提升30%，在去年营收同比增长140%的基础上，今年前三季度继续保持快速增长势头。

近年来，我国数字经济持续快速发展，已经形成一些具有国际竞争力的数字产业高地、数字产业集聚区和数字产业集群。在安徽合肥，智能语音产业快速崛起；在浙江杭州，数字安防产业崭露头角；在江苏无锡，物联网产业发展壮大……

“数字产业集群是以新发展理念为引领，从事数字产品制造、数字产品服务、数字技术应用、数字要素驱动、数字化效率提升的企业主体及其相关机构等组成的具有较强核心竞争力的企业集群。”高婴劢认为，“具有国际竞争力的数字产业集群”至少应当具备4个条件，一是完善的数字基础设施，二是带动性强的龙头企业，三是较强的技术创新能力，四是较为成熟的产业生态。

“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，发展壮大数字产业集群是重要抓手。”工信部信息技术发展司有关负责人介绍，下一步将分阶段、分领域打造具有国际竞争力的数字产业集群。

一方面，加强数字产业集群建设的顶层设计，创新培育发展和动态优化工作机制，聚焦数字产业化、产业数字化、要素价值化等方向，引导和支持建设一批专业化、特色化的数字产业集群。另一方面，研究出台部省联动的支持性政策，引导优质要素资源向集群高效集聚，提升数字产业集群在数字技术、数据、场景、平台、解决方案等方面的发展能力。此外，营造集群协同发展生态，支持集群建立协同发展组织、创新促进中心、公共服务平台，提升集群服务能力，着力构建科技创新、金融服务、数字人才等高度融合的集群发展生态。

《 人民日报 》（ 2022年12月25日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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