六城市获批开展服务业扩大开放综合试点
2022年12月25日04:55 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月24日电 （记者罗珊珊）近日，国务院批复同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。
批复要求，按照党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际竞争和合作新优势，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出贡献。
服务业扩大开放综合试点是党中央、国务院就实行高水平对外开放作出的重要部署，至今已开展了7年的持续创新探索。2015年5月，北京成为全国首个服务业扩大开放综合试点城市。2021年4月试点首次扩围，将天津、上海、海南、重庆4省市纳入。专家表示，有序推进增设试点工作，推出一批适应形势发展需要的试点举措，有利于扩大高水平对外开放，提升服务业发展水平。
《 人民日报 》（ 2022年12月25日 02 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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