记者 李慧 尚杰 赵明昊

12月20日，坐落在新疆准噶尔盆地西北缘的克拉玛依，迎来了城市发展中的一件大事——克拉玛依高新技术产业开发区（以下简称“克拉玛依高新区”）成功晋级为国家高新技术产业开发区。

60多年前，来自五湖四海的有志青年心怀“我为祖国献石油”的壮志，扎根在茫茫白碱滩，孕育出了一座石油新城，也走出了一条独具特色的创新发展道路，不断刷新着“高”和“新”的纪录。

眼下，克拉玛依高新区以万分之八的土地面积，创造着全市16.49％的地区生产总值和18.7%的工业总值，成为推动城市转型升级和高质量发展的主阵地和新载体。

传承创新创业基因，在“高”“新”上树品牌

“巍巍钻塔铭刻你的璀璨，用石油精神为创业者加冕，列列油井记录你的变迁，高新区新城印证沧海桑田……”一首《魅力白碱滩》唱出了克拉玛依高新区人的豪迈。

1955年，就是在这片白碱滩上，第一口油井克一号井出油，次年，克拉玛依市正式成立。一代又一代的石油工人，在解决一项又一项技术难题中，将创新创业的基因代代传承。

在奋力发展的征程中，克拉玛依紧紧结合自身的工业基础优势、技术人才聚集优势和区位优势，着力打造以石油化工为核心，油气技术服务、高端装备制造为两翼，兼具发展新能源、数字经济、科技创新、开放型经济的多元新兴产业集群，着力培育高新区成为创新驱动发展的主阵地和高质量发展的先行区。

时间记录下了奋进者的足迹。2012年，克拉玛依高新区荣获国家新型工业化产业（石油化工）示范基地；2014年，获批国家“城市矿产基地”；2015年，荣获中国化工潜力园区10强；2018年，成功申报新疆丝绸之路经济带创新驱动发展试验区；2022年，克拉玛依高新区顺利晋升国家级。

这是继“乌（乌鲁木齐）昌（昌吉）石（石河子）”之后，新疆获批的第四家“国字号”高新区。在12月20日的揭牌大会暨建设推进大会上，新疆维吾尔自治区党委常委、副主席玉苏甫江·麦麦提说，克拉玛依高新区要坚持“高”“新”发展定位，推动产业链创新链融合发展，带动科研成果集中转化，在推进经济高质量发展中发挥核心引领作用。

集聚创新活力，在“高”“新”上布新局

“我们突出了‘拎包入驻’的特色，企业只要带上实验装置入驻，即可开展中试工作。”12月20日，在洁净能源国家实验室（筹）中试基地，克拉玛依先进能源技术创新公司负责人牟建平说。

2015年，克拉玛依市牵手中科院大连化物所，与高新区政府共同出资1.04亿元，建成总占地7.2万平方米的中试基地。

短短几年，这里发展成为新疆乃至西北地区能源化工领域规模最大、配套最全的科技研发支撑平台及技术孵化加速器，紧紧围绕解决“稠油难开采、重油难加工”这一重大问题，陆续突破一批“卡脖子”和“撒手锏”技术。

喜讯一个接着一个传来：“重质油悬浮床加氢全转化技术”荣获“SCIP+”绿色化学化工创新创业大赛一等奖，“煤基费托合成蜡加氢生产高端润滑油基础油技术”中试成功，芳经循环分离技术顺利完成验证，“中间相沥青”小试成功……一批石油化工项目在这里踏上了商品化、产业化转化的道路。

在传统石化产业领域，敢于摸高自我突破。克拉玛依高新区全面建成百万吨级高档润滑油生产基地、世界级环烷基润滑油生产基地、全国最大高档白油生产基地，成功攻关能源化工劣质重油加工及开采技术难题，加快石油开发及炼化与煤炭清洁高效利用，打造“油－化－新材料”多元化产品体系，提高石化产品附加值。

在数字新业态领域，勇于创新大胆尝试。克拉玛依高新区创新推动信息化与工业化深度融合，中亚商品交易中心成功拓展全国首家成品油直批业务，累计交易额突破200亿元。金牛能源物联网公司建立了全疆唯一的新疆油田物联网工程技术研究中心，物联网设备远程智能运维系统入选国家新型信息示范项目。城市矿产示范基地顺利通过国家终期验收，成为全疆唯一国家级示范基地。

优化营商环境，在“高”“新”上强支撑

在当天的科技成果创新展上，克拉玛依市众城石油装备研究院研发的一体化智能修井装备引起了人们的关注。这一装备投用后，可使修井班组从原来的7至8人减少到2至3人，并且能极大增加作业的安全性。

“我们2020年落户克拉玛依高新区，从一个单一的研发单位，发展为实验、生产厂家，推出的8套产品已经开始运用到实际生产中。”该企业副总经理谷涛说，短短两年实现变身，与克拉玛依高新区提供的暖心服务分不开。

从2019年开始，克拉玛依高新区在全疆率先推出“科技陪伴式服务”，通过建立高新技术企业培育库、科技型中小企业培育库和科技项目培育库，首创科技项目“红黄绿”三色预警机制和“科创星火服务队”机制，为企业提供全方位、全资源、全流程、分层级的精准科技服务。

截至目前，已有72家科技企业受益，39个市区两级科技项目获得立项，辖区累计获得创新创业大赛奖项22项，胜利高原机械有限公司获批首家科技小巨人企业，实现历史性突破。

值得一提的是，克拉玛依高新区还积极“走出去”，以产业应用为导向，深化“川克”“沪克”双创合作机制，分别与西南石油大学、中国石油大学、上海理工大学建立合作，为企业发展拓宽思路、搭建平台。

克拉玛依市委书记赵文泉表示，下一步，克拉玛依高新区将聚焦产业集群、产城融合、开放合作“三个领域”，激发体制、科技、人才“三大动力”，努力建成创新驱动策源地、创新驱动发展的示范区、高质量发展先行区。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经