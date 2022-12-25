人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

订单多人手少 快递外卖行业“迎峰”保民生

记者何欣荣 周蕊 杨有宗
2022年12月25日09:09 | 来源：新华社
小字号

最近，随着感染人数的增加，快递外卖行业面临订单多人手少的情况。面对挑战，不少快递公司、外卖平台正在积极应对，千方百计保障民生需求。

“越是这个时候，越要重视防护”

“最近几天，我每天早上八点出来，晚上十一点才下班。”外卖小哥王进，是美团外卖上海环球港站的“单王”。最多的一天，他送了105份订单。

美团外卖上海环球港站站长马亮打开电脑，里面每个外卖小哥的业务数据都在快速上升。“总的来说，订单量增长了4成，但我们的在岗人员由于感染，还不到原来的70%。订单多了，人手少了，所以在岗人员的工作量大大增加了。”

马亮分析，订单变多主要是三个原因：一是天气冷了，本身出门的人少了。二是为了防止感染，很多人选择不出门，在家网购或点外卖。三是临近春节，备年货的需求也提升了。“我估计这样的订单高峰会持续到明年1月份。”

王进告诉记者，现在不仅是订单增加了，订单中还有不少代买药和医疗用品的需求。“最近我接到一个老客户电话，他想买水银温度计，但附近药店都没有。我说我跑的范围比较大，可以帮他试试，后来果然就买到了。”

王进觉得，越是这个时候，越要重视防护。“很多客户在取订单时，会特地给我们留言，不用当面交接，放在快递架或挂在门把手上就行。我们自己也带好N95口罩，避免出现无谓的人员损耗。”

“加班到11点，也要把当天的快件清掉”

在上海市徐汇区龙水南路的一处院子里，临近下午五点快递车辆不断进出。对于中通快递上海徐汇南站网点负责人杨波来说，五点离下班的时间还早。

“我们网点60多人，阳了10来个。这些人负责的投送区域，我们一个没停。其他快递员会在忙完自己的活后再帮他们送，平常我们七八点就下班了，这些天经常加班到十点、十一点，要确保把当天的快件清掉，否则越积压越麻烦。” 杨波说。

杨波说，当下他最重要的工作之一就是降低感染。“有发烧症状的同事，赶紧让人回家，不能造成网点一阳一大片，大家都失去战斗力。”

中通快递表示，针对当下分拣和末端派送人员相对紧缺的问题，中通现有在岗业务员开启“夜派”模式，主动延长派件时长，以尽可能缓解积压压力。另外，还通过第三方招聘兼职或临时人员对配送力量进行补充。同时，鼓励已康复的员工早日返岗，优化排班，优先满足药品或生活必需品等紧急快件的寄递需求。

“现在，第一批感染的快递员中已经有部分康复返岗。只要防范到位、管理科学，我们有信心保证业务不停摆。” 杨波表示。

“希望更多社会力量加入临时‘快递小哥’行列”

来自湖南邵阳的艾鹏程是叮咚买菜新招聘的配送员，几天前，他和老乡专门驾车千余公里来到上海。

“在叮咚买菜做配送员的老乡得知我们想出来打工后，帮我们内推。在完成了线上面试后，我们就到上海来了，办理好健康检查、入职流程等，才正式开始工作。”这两天，艾鹏程正在抓紧熟悉叮咚买菜北蔡站点的工作。

“今年就准备在上海工作过年了”。艾鹏程说，因为平台正好有“过年不打烊”的活动，过年期间送单的收入更高，“总要有人留下来送菜嘛。”

叮咚买菜人力保障负责人介绍，叮咚买菜已加大了配送员的招聘力度，通过员工内部推荐、招聘临时工等方式，增加人员储备，像艾鹏程这样新补充的配送员、分拣员等一线员工已经有数百名，“同时，开启了‘大时段集中配送’方式，‘半小时达’暂时改成2小时送达，保障充足的运力。”

美团外卖表示，最近一周上海已经有约5000名新骑手注册。接下来的一个月内，美团将在上海投入超2000万元的补贴，以吸引、鼓励更多骑手跑单，为城市保供增添保障。

上海市快递行业协会23日发出倡议，希望更多社会力量在个人及家庭允许的情况下，在确保自身健康的条件下，自主选择就近的快递网点或驿站加入临时“快递小哥”行列，参加“快递志愿者”行动。大家一起共克时艰、守护家园。

(责编：申佳平、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》显示：养老观念呈现新特征 城市居民养老以三段式为主
　　人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）“城市居民对‘保险+养老服务’的需求不断提升，倾向选择离家近、离子女近和距离急救医院近的养老机构进行‘城心’养老。”《中国城市养老服务需求报告2022》（以下简称《报告》）显示，我国养老服务供给在种类、数量和质量三方面均有所提升，进一步激发了居民高质量、个性化需求，医疗、康复和护理是养老服务的核心需求，三段式养老被大部分居民认可。…
紧抓低碳转型产业新机遇 书写“数字青海”绿色新答卷
　　青海，地处祖国的大西北，是长江、黄河、澜沧江“三江之源”，是我国重要的生态屏障。 绿水青山间，美丽青海焕新颜。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部