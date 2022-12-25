记者何欣荣 周蕊 杨有宗

最近，随着感染人数的增加，快递外卖行业面临订单多人手少的情况。面对挑战，不少快递公司、外卖平台正在积极应对，千方百计保障民生需求。

“越是这个时候，越要重视防护”

“最近几天，我每天早上八点出来，晚上十一点才下班。”外卖小哥王进，是美团外卖上海环球港站的“单王”。最多的一天，他送了105份订单。

美团外卖上海环球港站站长马亮打开电脑，里面每个外卖小哥的业务数据都在快速上升。“总的来说，订单量增长了4成，但我们的在岗人员由于感染，还不到原来的70%。订单多了，人手少了，所以在岗人员的工作量大大增加了。”

马亮分析，订单变多主要是三个原因：一是天气冷了，本身出门的人少了。二是为了防止感染，很多人选择不出门，在家网购或点外卖。三是临近春节，备年货的需求也提升了。“我估计这样的订单高峰会持续到明年1月份。”

王进告诉记者，现在不仅是订单增加了，订单中还有不少代买药和医疗用品的需求。“最近我接到一个老客户电话，他想买水银温度计，但附近药店都没有。我说我跑的范围比较大，可以帮他试试，后来果然就买到了。”

王进觉得，越是这个时候，越要重视防护。“很多客户在取订单时，会特地给我们留言，不用当面交接，放在快递架或挂在门把手上就行。我们自己也带好N95口罩，避免出现无谓的人员损耗。”

“加班到11点，也要把当天的快件清掉”

在上海市徐汇区龙水南路的一处院子里，临近下午五点快递车辆不断进出。对于中通快递上海徐汇南站网点负责人杨波来说，五点离下班的时间还早。

“我们网点60多人，阳了10来个。这些人负责的投送区域，我们一个没停。其他快递员会在忙完自己的活后再帮他们送，平常我们七八点就下班了，这些天经常加班到十点、十一点，要确保把当天的快件清掉，否则越积压越麻烦。” 杨波说。

杨波说，当下他最重要的工作之一就是降低感染。“有发烧症状的同事，赶紧让人回家，不能造成网点一阳一大片，大家都失去战斗力。”

中通快递表示，针对当下分拣和末端派送人员相对紧缺的问题，中通现有在岗业务员开启“夜派”模式，主动延长派件时长，以尽可能缓解积压压力。另外，还通过第三方招聘兼职或临时人员对配送力量进行补充。同时，鼓励已康复的员工早日返岗，优化排班，优先满足药品或生活必需品等紧急快件的寄递需求。

“现在，第一批感染的快递员中已经有部分康复返岗。只要防范到位、管理科学，我们有信心保证业务不停摆。” 杨波表示。

“希望更多社会力量加入临时‘快递小哥’行列”

来自湖南邵阳的艾鹏程是叮咚买菜新招聘的配送员，几天前，他和老乡专门驾车千余公里来到上海。

“在叮咚买菜做配送员的老乡得知我们想出来打工后，帮我们内推。在完成了线上面试后，我们就到上海来了，办理好健康检查、入职流程等，才正式开始工作。”这两天，艾鹏程正在抓紧熟悉叮咚买菜北蔡站点的工作。

“今年就准备在上海工作过年了”。艾鹏程说，因为平台正好有“过年不打烊”的活动，过年期间送单的收入更高，“总要有人留下来送菜嘛。”

叮咚买菜人力保障负责人介绍，叮咚买菜已加大了配送员的招聘力度，通过员工内部推荐、招聘临时工等方式，增加人员储备，像艾鹏程这样新补充的配送员、分拣员等一线员工已经有数百名，“同时，开启了‘大时段集中配送’方式，‘半小时达’暂时改成2小时送达，保障充足的运力。”

美团外卖表示，最近一周上海已经有约5000名新骑手注册。接下来的一个月内，美团将在上海投入超2000万元的补贴，以吸引、鼓励更多骑手跑单，为城市保供增添保障。

上海市快递行业协会23日发出倡议，希望更多社会力量在个人及家庭允许的情况下，在确保自身健康的条件下，自主选择就近的快递网点或驿站加入临时“快递小哥”行列，参加“快递志愿者”行动。大家一起共克时艰、守护家园。

(责编：申佳平、李楠桦)

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