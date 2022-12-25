记者 韩显阳

近日，境外中资企业商（协）会联席会议、俄罗斯中国总商会在莫斯科联合发布《中国企业在俄罗斯发展报告（2021—2022）》。俄罗斯中国总商会会长周立群表示，虽然新冠肺炎疫情叠加乌克兰危机带来原材料价格攀升、物流运输时而中断、卢布汇率大幅波动、次级制裁风险增加等诸多新挑战，但是在俄中资企业发挥主观能动性，克服各种困难，奋力实现中俄两国元首确立的2000亿美元贸易目标。

中俄经贸合作走深走实

在两国元首战略引领和合作机制大力推动下，中俄经贸关系不断升级。中国海关总署12月7日发布的统计数据显示，中俄贸易额2022年1—11月同比增长32%，达到1724.06亿美元。

过去两年，中俄经贸合作呈现一系列新态势。中俄东线天然气管道于2019年12月通气后，一些战略性大项目有序推进。作为俄罗斯国家级重点基建项目，中铁建承建的莫斯科地铁项目2021年底成功运营。今年6月10日，全长1284米的中俄首座跨境公路大桥——黑龙江大桥正式通车，标志着中国东北与俄罗斯远东之间新国际运输通道的开通。

中俄在油气领域互为重要战略伙伴，能源合作继续发挥压舱石作用，俄是中国第一大能源进口来源国。2022年2月，中石油集团与俄石油公司签署了保障中国西部炼厂供油的原油购销合同补充协议，向中国额外累计增供1亿吨原油。中俄远东天然气购销协议同日签署，俄气每年输往中国的管道天然气供应量将增加100亿立方米。

此外，2018至2019年的“中俄地方交流合作年”促使两国地区合作不断深化拓展。目前，中国稳居俄远东、西伯利亚、乌拉尔、西北等联邦区第一贸易伙伴。

中俄投资出现新趋势

近10年来，中资企业对俄市场潜力愈加关注，在两国政府的支持和市场经济驱动下，中国对俄直接投资呈现逆势上升趋势，投资行业丰富、领域多样。截至2020年，中国对俄投资存量为120.71亿美元，占对欧洲地区投资存量的9.9%。据俄方统计，中国在俄罗斯设立生产企业1000多家，雇佣外方员工2.4万人。随着中俄投资合作逐步加深，中国企业的投资领域从传统的能源、农林开发延伸至汽车、家电、食品加工等制造业。此外，双方正在积极推进中俄联合科技创新基金组建工作，助力科技创新领域的投资合作。

中国对俄投资发展出现新趋势，比如利用远东发展战略等俄当下引导的重要投资方向，抓住远东地区设立的超前经济发展区、符拉迪沃斯托克自由港等契机，与俄方拓展多领域合作。

中国对俄投资方式更加多元化，体现在由传统的“绿地投资”向参股、并购、设立基金等领域拓展。阿里巴巴集团自2012年进入俄市场后，与当地电子支付公司、移动供应商合作，共同组建了阿里速卖通这一新的合资企业。目前，该平台已成为俄罗斯最大的电子交易平台。

在俄中企逆境中顽强成长

2020年9至10月，俄工业家和企业家联盟对在俄的欧洲、亚洲等大型工商企业进行的一项问卷调查表明，75%的公司认为制裁风险是国际贸易结算支付的最重要负面影响因素，55%的公司认为汇率存在风险，25%的公司认为关税是负面影响因素。

根据俄罗斯中国总商会2021年的一份针对中国在俄企业的调研，受访企业认为俄营商环境存在突出问题，除了因为两国疫情防控政策带来人员往来不便、原材料价格上涨等问题外，主要还有俄联邦与地方吸引外资政策差异性大、专业人才不足、行政壁垒、对所有权和合同权益保护不足等问题。

俄对乌克兰开展“特别军事行动”后，全球三大信用评级机构标准普尔、惠誉、穆迪今年3月以遵守美西方对俄实施制裁为由，宣布撤销了对俄罗斯以及该国实体的评级。在此背景下，在俄中资企业遇到了结算、物流、供应链、履约、经营成本等共性问题。基于此，《中国企业在俄罗斯发展报告（2021—2022）》给出了“密切关注俄与西方国家关系走向”“密切关注国际能源及大宗商品走势”“主动适应俄环境的复杂性”“注重属地化经营与当地融合发展”“依法合规经营，共同规范贸易秩序”等建议。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经