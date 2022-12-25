记者 陈武

近日，35046次电煤列车一声长鸣从西平铁路大佛寺站迅速驶向那曲站。这是中国铁路西安局集团有限公司今年开行的首趟陕西省支援西藏阿里地区“点对点”电煤保供专列。

进入深冬，全国进入取暖用电高峰期，各地区电煤需求旺盛。在接到支援西藏阿里地区“点对点”保供任务后，中国铁路西安局集团有限公司与陕西煤业化工集团等大型企业密切联系，积极协调4.2万吨优质陕煤货源到位，第一时间抓好敞顶箱配控，紧盯电煤运输计划申请、车辆配空、机车挂运等重要环节，确保电煤运输应装尽装、快装快运，不断优化推送、装车、挂运等关键环节流程，提高保供能力。

据了解，截至12月23日，中国铁路西安局集团有限公司先后开行陕西省支援西藏阿里地区“点对点”电煤保供专列16列。

(责编：申佳平、李楠桦)

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