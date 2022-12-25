12月22日，第十九届中国国际农产品交易会（以下简称农交会）在四川省成都市中国西部国际博览城开幕。在特大型企业展区，人民数据确权流通平台的亮相引来众人驻足问询。

本届农交会以“畅通循环、对接产销、科技赋能、乡村振兴”为主题，展示农业农村发展成就，助力全面推进乡村振兴。近年来，人民数据积极布局网络化、信息化、数字化在农业农村经济社会发展中的应用，助力乡村振兴。并于2022年，参与研发了由农业农村部大数据发展中心牵头的农业农村大数据公共平台基座。

据了解，2019年，人民数据推出全国首个数据确权平台。经过三年的持续研发与升级，2022年，依托“人民链”与“人民云”的底层技术支撑，人民数据全新升级打造了“数据确权流通平台”，提供包括云、区块链、数据确权、数据授权、可信计算、数据交易结算等数据确权流通的闭环解决方案。目前，已累积实现数据要素确权达200多亿条，让数据合规流通，服务数字乡村、智慧农业应用场景。

人民数据相关负责人表示，通过数据确权平台，释放产业数据要素的价值红利。在数据要素流通机制服务、数据安全、数据产权、数据定价、数据经纪等具体问题方面加速推进理论研究向业务实践成果转化，将土地、劳动、资本、技术等数据要素循环流通起来，积极探索农业经济生态数据运营创新业务模式。

此外，人民数据还展示了“秭归脐橙产业大脑”应用场景。该平台聚焦秭归核心脐橙产业，将农业土地资产、农产品、农户等数据要素资产化，推进秭归农业农村数据资产管理稳定实施；推进农业农村数据资源以通促产的方式转变，激活农业数据资产的融资潜能；推进空天地一体化技术在农业生产中的应用，提升数字化生产能力。值得一提的是，该平台实现数据的集成与汇交、深度融合与综合分析可视化监管；实现农产品种植、物流、消费的完整溯源，健全秭归脐橙相关产业数据共享机制，研制集成统一、开放、共享、智能、高效的脐橙确权与流通的大数据平台。

“人民数据还承担了四川广元市苍溪县猕猴桃产业大脑、广西横州数字茉莉花产业大脑等智慧农业项目的研发应用工作。”人民数据相关负责人表示，未来，人民数据紧紧抓住数字经济新优势，从产品开发、系统集成、技术服务等多个维度赋能数字农业，为各级党委和政府乡村振兴产业发展数字化提供整体解决实施方案。

(责编：申佳平、高雷)

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