记者 丛威娜

全球首架C919国产大飞机即将于2022年12月26日开启100小时验证飞行之旅。

2022年12月9日，中国东方航空作为C919的全球首发用户，正式接收编号为B-919A的全球首架飞机。调机航班号为MU919的上海浦东—虹桥两场间“首秀”飞行，标志着大飞机事业发展迎来一个新的里程碑，正式迈出民航商业运营的关键“第一步”。

随着全球首架C919交付，国产大飞机事业从中国商飞研发制造的“上半场”转入中国民航商业运营的“下半场”。目前，东航已经专门组建成立了C919飞行部，选拔经验丰富、技术精湛、作风优良的24名飞行员作为首批民航C919飞行员；首批乘务组、首批机务工程师也已做好准备。据悉，东航将投入最强的人员和资源力量负责C919的运营保障，确保“上下半场”完美衔接，进而“打赢全场”。

东航C919商业运营已进入“冲刺阶段”，由于C919是全球首发机型，在获得中国民航局初始批准的基础上，东航还要开展100小时以上的空机验证试飞，以对飞机的运行安全性、维修可靠性以及各项运行保障能力进行验证和确认。东航将向局方申请《运行规范》，以获得C919飞机投入商业运行的最终批准。

完成上述准备之后，东航首架C919有望最早于2023年春满足民航局规章要求，投入商业载客运营。而东航首批C919订单中的其余4架，将在未来2年间陆续交付。

(责编：申佳平、李楠桦)

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