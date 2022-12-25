原标题：牢记“六个必须坚持”，持续助力汽车产业高质量发展

党的二十大报告指出“发展是党执政兴国的第一要务。没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。”“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。”

当前，我国汽车产业正处在发展、改革和深度调整的关键时期。一方面，新能源汽车高速发展，成为推动我国汽车产业的重要引擎，新能源汽车销量和保有量占全球半壁江山。另一方面，随着新能源化、智能网联化技术和市场需求的不断升级，与之匹配的有关标准、法规、配套设施等政策急需出台和落地实施，汽车行业面临改革压力。随着新能源汽车的销量占比加大，传统燃油车的技术和生产能力急需转型，海外市场的快速增长也倒逼整车企业要加快国际市场本地化的进程，技术、产品、市场、产业链、人才结构等方面，都要求当前的汽车企业和汽车行业做出深度调整，以适应和满足技术产品升级、市场消费升级、标准法规升级以及全球化经营升级的现实需要和发展趋势。通过对党的二十大精神的学习，本人对牢记“六个必须坚持”，助力我国汽车产业高质量发展，有了更深的思考和认识：

一是必须坚持人民至上。国有企业是全民所有制企业，实质就是企业生产资料归全体人民共同所有。国有企业必须坚持以人民为中心的发展思想。国有资产是全体人民的宝贵财富，是保障人民共同利益的重要力量，国有企业必须把实现好、维护好、发展好广大人民的根本利益作为出发点和落脚点。在解决发展不平衡、不充分的问题上，更好地发挥作用。国有企业要更高质量、更有效率地创造财富，加快国有经济布局和结构调整，持续推进战略性重组，专业性整合。推动国有资本向主要行业和关键领域集中，整体提高国有资本配置体系，切实提高经济发展效益。

履行好国有企业的经济发展责任和社会责任要体现在五个方面：一是带动产业链发展，助力经济增长提速；二是为国家和地方创造更多税收；三是提供更多的就业机会；四是为消费者提供更多性价比更好的产品和服务；五是为股东和员工创造更多利益，主动承担更多的社会责任。

中国汽车工业从小到大，从大到强，已经成为国民经济的支柱产业。2021年，全国汽车工业生产总值突破10万亿元，占全国GDP总量近10%。同时，汽车行业固定资产投资在制造业占比稳定在6%以上。从产业链角度看，汽车产业链覆盖工业生产多个领域，产业链长，涉及面广。其中，上游涉及有色金属、化工产品、计算机电子设备、钢材、橡胶塑料等；下游对金融保险、批发零售、餐饮、商务旅游等需求旺盛。如何发展好汽车产业链的拉动、带动作用，更有效地助力经济社会发展，需要政府和企业认真研究，高度重视并切实抓好产业布局战略规划的制定和实施。

北汽集团作为首都经济发展的骨干力量，理应为首都经济社会发展多做贡献。目前，北汽集团年产值约占全市工业产值的13%，年上缴税收超过500亿，带动直接就业超10万人，通过发展新能源、绿色制造等举措，计划在2025年实现碳达峰，2050年实现碳中和。“十四五”期间，单位产值碳排放下降21%，单车碳排放下降24%。当前，北汽集团正在以二十大精神为指引，进一步落实国有企业的高质量发展和战略部署，聚焦主业，“瘦身健体”，有所为，有所不为，通过一系列改革调整举措，实现北汽集团可持续健康发展。

二是必须坚持自信自立。2022年，中国汽车产业为全球汽车产业稳定发挥了积极作用。2022年预计销量2680万辆，同比增长2%，新能源汽车销量更有望突破650万辆，同比增长1倍，海外出口预计超过300万辆，有望再创历史新高。

这样的发展韧劲，得益于四个方面的有力保障：一是我国消费升级的潜能释放。作为世界最大汽车市场，仍有较大提升空间；二是我国科技创新的动能释放，在政府大力支持新能源汽车发展的政策推动下，新能源汽车已经走在了全球前列，市场销量占比超过50%，特别是在三电、智能化、汽车造型等方面的极大提升，闯出了新赛道；三是人才队伍的活力释放，汽车产业聚人才、集众智，也反向带动全产业链跃上新台阶；四是国内外产业政策的势能释放，形成了积极预期和有力支持，预计2025年中国新能源汽车的渗透率将达到35%。

更加令人鼓舞的是，党的二十大报告提出“把发展经济的着力点放在实体经济上”“加快建设制造强国”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”等一系列重要论述，是指导汽车行业改革调整发展的政治理论和行动遵循，将为中国汽车产业创造新的巨大发展空间。

三是必须坚持守正创新。随着中国汽车产业步入高质量发展新阶段，北汽集团乃至中国汽车行业也面临由大到强的转型挑战。党的二十大报告指出，“我们要增强问题意识”“不断提出真正解决问题的新理念新思路新办法”。北汽给出的解题思路正是学习贯彻党的二十大精神的具体实践——守正创新。守正才能不遗失方向，不犯颠覆性错误；创新才能把握时代，引领时代；守正创新，要恪守正道。汽车产业已有百余年历史，市场体系非常成熟，遵循其规律至关重要。一方面，要遵循汽车发展规律，在产品力、营销力、品牌力三要素上同步推进。另一方面，要把握产业发展规律，结合国内外市场走势，有针对性地做好企业及业务发展战略，包括技术规划，产品规划，乘用车发展战略，商用车发展战略，汽车与后市场及服务贸易业务战略等。这些战略既要立足当前，又要着眼未来，既要坚持问题导向，又要做到问题导向和目标导向有机结合，这样才能做到既实事求是，求真务实，又解放思想，与时俱进。

科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。汽车企业最终要靠产品说话，北汽集团坚定自主发展的自立自强，将科技这一“关键变量”作为高质量发展的“最大增量”，加速、加大创新力度。在产品端，坚持以用户为中心，从产品使用场景出发不断加强对用户需要什么产品、喜欢什么产品的研究，在产品造型、智能化、长续航、安全等方面全面提升。在人才端，通过建立首席科学家、专业技术带头人评聘机制等举措，留好、用好人才，激发团队活力。同时积极推进技术发展规划的优化提升，重点围绕用户驾乘体验、法规要求，在整车架构、平台技术、智能网联、造型的差异化创新、动力性能等方面聚焦发力，着力打造“叫好又叫座”的产品。

四是必须坚持问题导向。党的二十大报告中指出，“今天我们所面临问题的复杂程度、解决问题的艰巨程度明显加大”。对于北汽来讲，主要有两大问题：一是由大到强的转变尚未完成，关键在于以自主创新为主线的核心竞争力还未充分形成，自主乘用车新产品有待海外市场进一步检验；二是市场化经营机制尚未完全建立，依然存在“等靠要”思想、突出主业不够、干事创业斗志不强、市场化选用职业经理人的做法还不到位等问题。坚持问题导向，近年来，北汽扎实践行国企改革三年行动方案，从思想、组织、人才、机制等多方面进行改革，取得了阶段性成果。接下来，要迅速将党的二十大报告精神落实、落地，焕发新气象、新风貌，体现新发展、新成就。

五是必须坚持系统观念。坚持系统观念，系统思考制定系统解决方案，对于当前我国汽车企业已迫在眉睫。首先是传统燃油车向新能源汽车转型的问题，这里包括70%以上的燃油车产能面对“碳中和、碳达峰”的新标准新要求，以及传统燃油车产业链向新能源化转型的巨大压力。其次是汽车的自动驾驶技术发展不仅极大改变人们的驾驶习惯，而且对基础设施建设、法规建设，以及对交通事故处理都提出了新的要求。三是汽车芯片保供问题目前仍然是制约和影响我国汽车产业发展的突出问题，据不完全统计，2021年和2022年芯片保供问题影响国内汽车整车产量在200万辆以上。四是近两年中国汽车出口量大幅度提高，2022年1-10月，国内汽车企业出口246万辆，同比增长54.1%，已远超2021年全年出口201.5万辆的目标，实现了跨越式发展。汽车行业覆盖面广，涉及的产业链长，而且还是各省市重点支持的产业，这就要求各级政府会同企业和行业主管部门要客观分析，科学决策，用系统性观念，系统解决汽车行业发展中面临的诸多问题，保证汽车行业改革调整，做大做强，健康发展。北汽发展要提高一系列思维能力，做到前瞻性思考、全局性谋划：一是处理好当前经营现状和今后长远发展关系；二是处理好电动车加快发展和油车有序退出的关系；三是处理好提高国内市场份额和加快开拓海外市场的关系；四是处理好党对国有企业的领导和市场化充分要求的关系。在系统统筹中，推动各级企业在改革中发展，在发展中为国家多做贡献。

六是必须坚持胸怀天下。国有企业要从国家战略全局的高度，加快建设世界一流企业，立足国情实际，坚持世界眼光，持续推进公司改革、调整、发展，领先进入具有国际竞争力的世界一流企业行列。党的二十大报告明确指出，“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。”成为世界一流企业，本人认为，一般要具备八个特质，即一流的自主创新能力，一流的风险管控能力，一流的资源配置能力，一流的国际化经营能力，一流的可持续发展能力，一流的企业经营业绩，一流的人才队伍素质，一流的企业品牌形象。客观地说，近几年中国企业进入世界500强的越来越多，单凭企业的营业收入是达到了500强企业的标准，但全球化的资源配置能力和国际化经营能力，以及一流的经营业绩等方面，与欧美日跨国公司相比，还有很大的差距，这一点我们必须有清醒的认识。而汽车行业，汽车企业的明显特征就是全球化，包括资源配置的全球化，市场的全球化，技术的全球化，供应链的全球化，品牌的全球化，还包括人才和企业文化的全球化。汽车产业作为大工业体系，具有全球化、集群化的特点，其整个生态系统就是一个“你中有我、我中有你”的命运共同体。对于北汽乃至中国汽车行业来说，要抓好以下三方面工作：一是“走出去、走进去”，高质量加快国际市场开拓，对比美日韩欧等企业的产品，中国汽车自主品牌的产品力已有大幅提升，要坚定出海步伐，推进供应链、制造、人才、资金、营销等方面在境外国家的本地化速度，提升国际化经营的质量和水平；二是高质量推进国际合作，深化全方位的合资合作。除了传统的资本引进外，要加大技术、管理模式，以及全球化运作经验的合作和交流学习，尽快成为具有国际化经营能力的一流企业；三是国际化经营，创造一流的企业经营业绩，必须要有国际化视野和国际化经验的优秀人才，包括职业经理人、专业技术人才等，高质量落实人才引进，引入和学习国外企业先进管理技术，为我所用，落实落地。

功崇惟志，业广惟勤。接下来，北汽集团将秉持立志为国造好车，加快高质量发展进程，推动党的二十大精神在北汽入脑入心，落地生根，以高质量发展的成绩单为中国汽车产业的做大做强贡献北汽力量。（北汽集团总经理 张夕勇）

(责编：崔元苑、李源)

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