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抓机遇 迎挑战 各地民营企业创新前行

2022年12月25日16:04 | 来源：央视新闻客户端
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发展数字经济，顺应市场变化。各地民营企业瞄准机遇，积蓄动能，为实现高质量发展创新前行。

在位于深圳的腾讯公司，工作人员正在用腾讯会议新研发的全新裸眼3D技术升级视频会议，经过不断技术迭代更新，腾讯会议已可支撑上千万人同时在线。

三年前，腾讯会议最初开发团队只有几十人，而随着需求每天以数百倍的速度激增，腾讯迅速调集130多位技术专家，利用创新优势，不到100天便更新迭代了20个版本，两个月内，腾讯会议每天的用户量便迅速达到了1000万。

腾讯会议终端研发负责人 陈志兴：从今年4月开始，我们技术策略迭代高达160次，给用户提供更丰富的会议体验。

有竞争力的产品背后，是腾讯一直以来对科技创新的坚持。近3年，腾讯在研发方面的支出年均增速超过30%，研发总投入超过1500亿元。在职员工中，有近70%为技术研发人员。

2020年，在国家和地方鼓励发展便捷化办公等相关政策的支持下，新产品新业态不断涌现。 如今，瞄准未来科技发展趋势，腾讯建立起七大安全实验室、四大AI实验室，截至今年（2022年）第二季度，腾讯在全球主要国家和地区专利申请总数超过5.7万件，其中，发明专利占比超过90%。

腾讯公司副总裁 徐炎：近年来，我们深切感受到政府加大力度营造一流营商环境，出台实施了一系列针对民营企业的纾困举措，未来，腾讯将不断提升自身创新能力，持续加速数字经济和实体经济融合，为实现中国式现代化贡献力量。

在上海，以服务业为主营业务的月星集团，在全国运营着200多家大型商业平台。近两年，由于客流量不足，行业发展受到冲击。面对挑战，月星集团立足传统商业板块，补短板，赋新能，利用销售淡季投资几大商业综合体的升级改造，面向全球引进新品牌，升级消费体验。

月星集团上海环球港总经理 徐渭：消费市场、消费力还在，消费需求还在。我们有信心依托我们品牌的升级，场内硬件设施的升级，服务的升级，我们主动调整品牌业态，主动走出去。

中央经济工作会议提出：扩大内需，把恢复和扩大消费摆在优先位置，这让月星集团看到了新的发展机遇。围绕传统商业文旅这个基础，月星集团在多领域增加投资，将在东北和中西部地区建设超过十家大型商业平台，做强主营业务。同时，开辟数字零售新阵地，并把业务外延向会展、跨境物流等多领域拓展。

月星集团董事局主席 丁佐宏：中央经济工作会议鼓励支持民营企业发展壮大，这次会议对恢复和扩大消费的重视，对我们是一个巨大利好。所以，我们将继续坚守实体经济，成为服务社会大众的优秀“店小二”，争做高质量发展的创新者，社会财富的创造者。

(责编：王静、杨光宇)
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