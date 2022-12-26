本报记者 郑海鸥

“一边照顾家人，一边在闲暇之余做点苗绣赚些钱，还能传承中华优秀传统文化，一举多得。”在贵州松桃苗族自治县，绣娘田茂媛说，自己会技艺、能设计，生活过得红红火火。当地积极建设松桃苗绣非遗工坊，让4800余人学会技艺、居家就业。

2021年以来，文化和旅游部会同人力资源和社会保障部、国家乡村振兴局共同支持地方开展非遗助力乡村振兴工作。目前，已建设非遗工坊2500余家，其中1400余家位于脱贫地区，带动了当地群众就近就业、增收致富。

——居家就业致富，积蓄乡村人才。

村民高艳家住山东枣庄峄城区阴平镇小石泉村。之前她一直在外打工，今年初，她和50余名村民一起参加了村里非遗工坊的粉皮制作技艺培训班，“掌握了一门吃饭的手艺”。

依托山东省级非物质文化遗产项目阴平石泉粉皮制作技艺，当地建设了非遗工坊，开展技能培训300余场次。村民既能在家赡老看娃，也能赚钱养家，为文旅融合和乡村振兴注入了非遗力量。

不仅如此，当地还采用“非遗工坊+合作社+农户”的模式，统一购买原料、规范加工标准和接收订单，将全村100余户零散的家庭作坊整合联动起来。“我们还带领乡亲们通过‘线下商超+线上带货’方式进行销售，实现年利润100余万元。”石泉粉皮制作技艺传承人孙中坤介绍。

非遗工坊让村民居家就业增收致富的梦想逐渐成为现实。河北曲阳采用“非遗工坊+农户”模式，依托定瓷、曲阳石雕等非遗项目带动群众就近就业，吸纳73个村的8000余人就业；海南五指山、新疆伊宁等地采用“非遗工坊+公司+农户”模式，深入社区、村建立生产基地，通过给居家绣娘开展技能培训、派发生产订单，送图纸、原料上门，帮助群众实现居家就业。

“各地非遗灿若星辰，广大乡村则是优质资源的富集地。通过系统梳理，选取那些比较优势明显、从业人员较多、带动能力强、市场认可的非遗项目建设非遗工坊，能带动相当一部分基层群众就业，为乡村振兴积蓄人才动能。”文化和旅游部非遗司相关负责人表示。

——联动多方力量，拓展销售渠道。

地处深山的贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇麻料村，银饰锻制和非遗旅游业近年来发展势头不错。

“很多非遗传承人专注于手中的技艺，在宣传销售、开拓市场等方面存在短板。要让乡亲们生产的产品产生经济效益，必须拓展非遗工坊产品的销售渠道。”文化和旅游部非遗司相关负责人表示。

近几年，文化和旅游部会同有关部门共同支持电商平台联合举办“非遗购物节”。雷山县非遗工坊的银饰受到欢迎。

几次“触网”的经历让乡亲们很振奋，银匠潘仕学说：“网络市场潜力巨大。如今销售渠道畅通了，看好未来的发展！”

据统计，2022年“非遗购物节”前后，150余个地级市举办相关活动，非遗产品销售额超过20亿元。其中有334个脱贫县的1000余家非遗工坊参与销售活动，覆盖65个国家乡村振兴重点帮扶县。

近年来，各地采取措施充分调动企业、电商平台、行业协会等各方面积极性，持续推动解决非遗工坊生产、销售问题，推动非遗工坊产品销售，帮助群众实现增收。

以文塑旅，以旅彰文。四川、贵州等地专门在A级旅游景区设立非遗工坊产品展示销售区，拓展非遗工坊产品的销售渠道；河北、河南等地支持地方依托布糊画、钧瓷、汝瓷等非遗项目，建设非遗民宿、非遗小镇，提升了旅游景区的文化内涵，也提高了群众收入；湖南溆浦、青海湟中等地利用花瑶挑花、土族盘绣等非遗资源，发展非遗体验游和研学游，丰富了乡村旅游业态。

此外，各地积极利用传统节日、节庆活动，在旅游景区、历史文化街区组织销售活动，通过线上线下联动，让非遗工坊产品走进千家万户。

——乡村活力迸发，文化赓续传承。

“做刺绣能赚上钱，孩子们、老人们都欢喜。”在湖南花垣县，许多在外打工的妇女回来了，走进了非遗工坊。

乡村振兴，关键在人，非遗传承，要在传人。非遗工坊让年轻人看到了实惠、看到了希望，纷纷选择回到家乡，传统技艺也后继有人。

“一根竹料，经过巧妙设计加工，便能身价陡增。编织一个工艺品，农民能从中获得不少收益。”说起带领竹农致富增收的故事，贵州赤水竹编传承人、非遗工坊带头人杨昌芹满是自豪。

为了不断提升非遗传承人的技艺水平、创新能力、市场意识和版权意识，文化和旅游系统开展了大规模的技能培训。非遗传承人走进清华大学、四川大学等高等院校的课堂，来到大型文化和互联网企业的一线，学知识、开眼界，其设计、制作、推广水平不断增强，产品的附加值也大大提升。

“传承人规模扩大了，传承活力提升了，非遗活力迸发！”文化和旅游部非遗司相关负责人说，“非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，与人民群众生产生活联系紧密。从经济上来看，非遗工坊带动了群众增收致富，从文化上来看，传统文化得以更好接续传承。昂扬蓬勃的文化自信挂在老百姓自豪的笑脸上。”

据统计，2500余家非遗工坊涉及1700余个各级代表性非遗项目。文化和旅游部非遗司相关负责人表示：“相信随着非遗助力乡村振兴工作的持续深入，非遗工坊带头人和相关从业者通过设计、生产、销售非遗产品，感知时代变化和人民需求，推动非遗的创造性转化、创新性发展，传统技艺势必更加生机盎然。”

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 01 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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