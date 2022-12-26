王廷勇

立足当地资源禀赋，努力挖潜，激活内生动力。发动各方力量参与，帮助村民蹚出一条乡村振兴新路

“王书记，今年我家冬萝卜长得好，又能卖个好价钱了！”走在贵州省平塘县卡蒲乡新关村，成片的田里满眼翠绿，村民王菊花见到我热情地打招呼。

可在以前，由于不懂科学种田，村民收益很不稳定。2020年10月，我们深入新关村调研后，发现村里耕地属沙壤土质，深度在20厘米以上，适合种植产量高的冬萝卜。学校可以派出专业团队，帮助村民科学种植、打开销路。

“以前习惯了种油菜、葱蒜，现在改种冬萝卜，我们哪里懂啊？”“产量高就不一定好卖了。”听了我们的建议，不少村民心存顾虑。

为了解除村民的后顾之忧，我们和学院食堂联系，拿出5万元做预购款，包销新关村冬萝卜。学校又组织党员、校工、农学专业的老师同学，来到田间地头手把手教村民种萝卜，“播种前要先把种子晾晒约3个小时”“幼苗生长期要少浇水，生长茂盛期才能多浇水”……功夫不负有心人，在大家的共同努力下，第一季冬萝卜丰收了。

我随即组织大学生营销团队到村里开展直播带货，助推“黔货出山”。第一年种冬萝卜的王菊花卖出9000多元，高兴得合不拢嘴。那些观望的村民看到了希望，纷纷表示明年要改种萝卜。

乡村振兴路上，老乡们想要增收致富，可常常因为缺乏种植技术，不敢轻易尝试。学校师生懂技术、会营销，但往往缺乏实践机会。通过“校农结合”平台，老乡们增加了收入，学校也推动了科研成果转化，最终实现双赢。

眼下，新一季冬萝卜就要上市。看着村民在田间忙碌的身影，我不禁感慨，乡村要振兴，除了外力帮扶，更需要立足当地资源禀赋，努力挖潜，激活内生动力。发动各方力量参与，把现代科技的种子播撒进广袤的田野，帮助村民蹚出一条乡村振兴新路。

（作者为黔南民族师范学院经管学院党委副书记）

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《 人民日报 》（ 2022年12月26日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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