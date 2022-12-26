人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

把科技送到田间地头（一线行走）

王廷勇
2022年12月26日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　立足当地资源禀赋，努力挖潜，激活内生动力。发动各方力量参与，帮助村民蹚出一条乡村振兴新路

　　

　　“王书记，今年我家冬萝卜长得好，又能卖个好价钱了！”走在贵州省平塘县卡蒲乡新关村，成片的田里满眼翠绿，村民王菊花见到我热情地打招呼。

　　可在以前，由于不懂科学种田，村民收益很不稳定。2020年10月，我们深入新关村调研后，发现村里耕地属沙壤土质，深度在20厘米以上，适合种植产量高的冬萝卜。学校可以派出专业团队，帮助村民科学种植、打开销路。

　　“以前习惯了种油菜、葱蒜，现在改种冬萝卜，我们哪里懂啊？”“产量高就不一定好卖了。”听了我们的建议，不少村民心存顾虑。

　　为了解除村民的后顾之忧，我们和学院食堂联系，拿出5万元做预购款，包销新关村冬萝卜。学校又组织党员、校工、农学专业的老师同学，来到田间地头手把手教村民种萝卜，“播种前要先把种子晾晒约3个小时”“幼苗生长期要少浇水，生长茂盛期才能多浇水”……功夫不负有心人，在大家的共同努力下，第一季冬萝卜丰收了。

　　我随即组织大学生营销团队到村里开展直播带货，助推“黔货出山”。第一年种冬萝卜的王菊花卖出9000多元，高兴得合不拢嘴。那些观望的村民看到了希望，纷纷表示明年要改种萝卜。

　　乡村振兴路上，老乡们想要增收致富，可常常因为缺乏种植技术，不敢轻易尝试。学校师生懂技术、会营销，但往往缺乏实践机会。通过“校农结合”平台，老乡们增加了收入，学校也推动了科研成果转化，最终实现双赢。

　　眼下，新一季冬萝卜就要上市。看着村民在田间忙碌的身影，我不禁感慨，乡村要振兴，除了外力帮扶，更需要立足当地资源禀赋，努力挖潜，激活内生动力。发动各方力量参与，把现代科技的种子播撒进广袤的田野，帮助村民蹚出一条乡村振兴新路。

　　（作者为黔南民族师范学院经管学院党委副书记）  

　　栏目投稿邮箱：yxxz8494@163.com


　　《 人民日报 》（ 2022年12月26日 10 版）
(责编：白宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
刘利华：制造业比重回升为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“近两年来，制造业比重逐渐从2020年底的26.3%，提升至今年二季度的28.8%。制造业增长和制造业比重的回升，为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。…
李毅中：保持工业制造业占比基本稳定 加快建设制造强国
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“要保持工业制造业占比基本稳定；要强化工业基础能力，提升产业链供应链的韧性和安全水平；要推进新型工业化，加快建设制造强国……”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中在发言中提出，加快建设制造强国须从九个方面努力。 李毅中表示，大变局下，超预期的事件增多，不确定不稳定的几率增加。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部