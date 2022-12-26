本报杭州12月25日电 （记者江南、窦瀚洋）90后青年党员李楠已在浙西山区丽水市莲都区驻扎近两个月，作为浙江省级国资平台党员服务队选拔出的党员业务骨干，李楠来到山区一线，积极对接当地产业和企业的需求。目前，“省级国资+地方国资+产业头部企业”合作的首批绿色高新项目，已在丽水等地落户运行。

浙江省级国资平台充分发挥国资龙头杠杆作用，带动社会资本共同参与共同富裕示范区建设。浙江省国有资本运营有限公司还与宁波、丽水等地共同设立“两山”基金，引导绿色新兴产业相关产能落地，带动当地高新技术产业发展。

为了做好服务保障“产业链、供应链、创业链”专项行动，浙江国资组织发动各级党组织和党员对接区域产业转型升级需求，协助疏通企业、地方在发展中的痛点、堵点。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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