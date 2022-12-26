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充分利用好新型举国体制优势（创新谈）

余建斌
2022年12月26日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　要在激烈的科技竞争中抢占制高点、掌握主动权，突破关键核心技术，保证产业体系自主可控和安全可靠，必须进一步完善新型举国体制，充分利用好新型举国体制优势

　　

　　最近，我国科技创新领域捷报频传：自主研制的C919大型客机交付首家用户，即将进入航线运营；具有完全自主知识产权的喷气式支线客机ARJ21首次进入海外市场；“T”字构型中国空间站遨游400公里太空轨道，正式开启长期有人驻留模式……自立自强的中国科技，生动展现出创新中国的澎湃活力，令人振奋，催人奋进。

　　从深入实施创新驱动发展战略，到进一步深化科技体制改革，新时代十年，创新发展理念深入人心，创新发展步伐不断加快，科技自立自强交出精彩答卷，依靠的是广大科技人员的不懈努力、奋力攻关，也离不开一系列科技政策的扎实落地、精准发力和科技创新体系的不断完善、有力支撑。载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、大飞机制造等领域取得重大成果，关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，尤其鲜明地体现着新型举国体制的巨大优势和作用。

　　举国体制是中国科技自主创新、自立自强的法宝。从一穷二白到创新硕果累累，举国体制一直坚强托举着中国科技一路披荆斩棘、奋力向前。新中国成立70多年来的科技成就充分说明，关键核心技术的研发涉及多种资源的协调、多条线路的协同和多个团队的创新，需要政府和科技部门的有效组织和引导，特别是在打造“国之重器”时，甚至需要倾注举国之力，充分发挥社会主义集中力量办大事的独特政治优势和制度优势，充分调动战略科技力量和全社会科技创新力量。

　　党的二十大报告提出“健全新型举国体制”，这一要求进一步表明了发挥新型举国体制的重要性和必要性。坚持党中央集中统一领导、发挥新型举国体制的制度优势，有了非凡十年间全国一盘棋、上下一条心，110多个科研院所、3000多个科研单位、数十万科研人员通力协作，建造中国人自己的太空家园；有了22个省份、200多家企业、近20万人大力协同，几代航空人合力实现C919大飞机飞上蓝天。放眼未来，要在激烈的科技竞争中抢占制高点、掌握主动权，突破关键核心技术，保证产业体系自主可控和安全可靠，必须进一步完善新型举国体制，充分利用好新型举国体制优势。

　　近日召开的中央经济工作会议提出，布局实施一批国家重大科技项目，完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。通过夯实科技政策聚焦自立自强、深化科技体制改革、强化系统观念等一系列思路举措，新型举国体制将更加科学、集约、有效，将进一步强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，让广大科技工作者一展雄心壮志，去奋勇攀登世界科技巅峰。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月26日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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