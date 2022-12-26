李 辉 邱 迪

前不久，山东省农业科学院作物研究所组织专家，对东营市河口区河口街道盐碱地示范田内种植的大豆新品种“齐黄34”进行实打验收。结果令人振奋：平均亩产329.3公斤。

河口区地处黄河入海口，盐碱地多达69.72万亩。“这里的盐碱地盐度大、碱性高，必须依靠科技进步，采用新技术、新品种。”河口区委副书记、河口街道党工委书记杨文娟介绍，经过深入调研，河口区引进了种业领域的国家级高新技术企业山东圣丰种业科技有限公司，联合成立了渤海圣丰种业有限公司。依托山东圣丰在良种培育、盐碱地种植等方面的科技优势，河口区与渤海圣丰共建黄河三角洲耐盐碱大豆产业创新中心，积极打造国家级耐盐碱种业应用示范区。

河口区副区长綦建成说，按照“育繁推”一体化的建设思路，投资3000万元的耐盐碱大豆产业创新中心集新品种培育、良种繁殖、试验种植、技术推广于一体，着力加快创新步伐。其中，生物育种实验室配备了分子育种、生物育种、基因编辑、土壤检测、人工气候、种质资源库等试验研发设施装备，为良种培育提供了“科研利器”；4000平方米的标准化生产加工车间可实现种子加工流水线智能化、自动化、精细化；3.85万亩繁育基地收储耐盐碱豆种600万斤。在680亩的试验田里，种有黄淮展示品种80个，各类参试品种33个，圣丰种业品系鉴定99个，大豆产业体系耐盐碱评比试验12个，以及合作院校耐盐碱品系18个等共计729个品系及品种。

根据试验结果，河口区今年主推“齐黄34”品种。据渤海圣丰种业技术顾问郭安法介绍，“齐黄34”是高产、稳产、广适、高蛋白、高脂肪、适合机械化生产的大豆新品种，其蛋白质含量、脂肪含量均超过国家高蛋白和高油品种标准，被农业农村部列为2022年粮油生产主导品种。在种植大户和渤海圣丰技术人员的共同努力下，“齐黄34”的300亩高产示范田平均亩产大豆329.3公斤，平均亩产值可达2239元，让农民看到了“向盐碱地要粮食”的美好前景。

“为加大推广力度，河口区与渤海圣丰今年联合举办了第五届中国大豆高峰论坛暨盐碱地大豆种业现场会，线上观看人数近150万人次。”据河口区农业农村局局长张宝存介绍，前不久，渤海圣丰成功入选山东省农业技术集成示范基地，是东营市唯一入选的企业。

渤海圣丰负责人介绍，今后，公司将全力创建一批优质生态栽培技术集成示范区，探索、完善农作物栽培标准、模式和体系，引导当地农业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的目标发展。

“除了大豆，近年来我们还在‘锦绣河口’现代农业示范园内建成了盐碱地甘薯种植基地，实施了王集村海水稻种植等项目，效果都不错，极大增强了我们对盐碱地综合改良利用的信心。”杨文娟表示，“河口区将加大盐碱地开发和种业创新力度，让当地老百姓受益，也为全省乃至全国的滨海盐碱地综合利用提供可资借鉴的经验。”

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 17 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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