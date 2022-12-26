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全面调动扩大有效投资积极因素（财经观）

吴秋余
2022年12月26日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　着力改善社会心理预期、提振发展信心，把促进有效投资的各方面积极因素充分调动起来，就能够进一步释放中国经济的发展潜能，推动高质量发展不断取得新成效

　　

　　高技术产业投资同比增长19.9%，快于全部投资14.6个百分点；亿元及以上项目投资同比增长11.9%，比全部投资增速高6.6个百分点；基础设施投资同比增长8.9%，自5月份以来已连续7个月加快……国家统计局数据显示，今年前11月，随着稳投资政策持续发力，我国投资规模继续扩大，成为稳增长的重要“压舱石”，特别是制造业、基础设施、高技术产业等领域的投资较快增长，为经济社会高质量发展提供了强劲动力。

　　作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资是连接供给与需求两端的关键变量，对经济发展起着重要支撑作用。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但也要看到，我国长期向好基本面没有改变，发展空间广阔，投资潜力巨大。近日召开的中央经济工作会议提出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。

　　积极扩大有效投资，要做好基础设施补短板的加法。“短板”也是“跳板”，解决不平衡不充分的发展问题，蕴含着巨大的基础设施投资机遇，既能带来可观的经济效益，又会产生良好的社会效益。从我国的现实情况看，基础设施投资还有十分广阔的空间，我国人均基础设施存量仅相当于发达国家的二到三成，人均铁路营业里程不足美国的30%；在新基建和民生发展设施领域更是大有可为，我国5G移动电话用户数仅占移动电话用户总数的20%左右，天然气、水核风光电等清洁能源消费量仅占能源消费总量的25%左右。当前，要坚持把新型基础设施建设作为扩大有效投资的重要方向，综合运用中央预算内投资、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等支持手段，引导社会资本投资新型基础设施建设，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

　　积极扩大有效投资，要做好投资准入限制的减法。近年来，随着“放管服”改革持续深化和市场准入负面清单制度全面实施，我国投资环境大为改善，极大提升了市场主体的投资积极性。但“看得见”的门槛容易消除，“看不见”的门槛却依然存在，制约有效投资增长的“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”还在一些地方不同程度保留着，让企业不敢投不愿投不能投。打破阻碍扩大有效投资的各种“门”，有赖于负面清单制度改革的进一步深化，从制度上规范各地招投标、审批、环评等方面程序，严格落实“非禁即入”“非限即入”要求，消除隐藏在投资过程中的隐性壁垒，建立更加公平开放的投资环境，才能真正让社会资本进得来、留得住，形成不断扩大有效投资的良性循环。

　　积极扩大有效投资，要做好民间投资活力的乘法。民间投资对保持整体投资平稳增长具有重要意义。自2012年有统计口径以来，我国民间投资占整体投资比重始终保持在55%以上，是投资的主力军。今年以来，受国际国内多重因素影响，民间投资增长持续低于整体投资增速，前3季度仅增长2%。活力来自信心，要让民间投资动起来，必须有稳定而良好的投资预期。扩大有效投资，充分调动民间投资积极性，要切实落实“两个毫不动摇”，为民营企业打造更加公平、透明、法治的发展环境，依法保护各类产权特别是私有产权，加强用地、用能、用水、资金等方面的要素保障。与此同时，还要发挥好重大项目牵引和政府投资撬动作用，选择一批收益好、条件好的投资项目，采取多种方式吸引民间资本参与，让民营企业更加有赚头、有盼头，形成示范效应，从而有效激发民间投资新活力。

　　我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。当前，产业升级发展、民生投入增加、“十四五”重大工程加快推进，都为扩大有效投资提供了良好支撑条件。着力改善社会心理预期、提振发展信心，把促进有效投资的各方面积极因素充分调动起来，就能够进一步释放中国经济的发展潜能，推动高质量发展不断取得新成效，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月26日 18 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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