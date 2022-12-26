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北京再担保公司积极服务中小微企业（财经短波）

2022年12月26日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  北京再担保公司持续加大支持实体经济力度，聚焦科技、文创领域和专精特新企业发展需求，通过融资担保、再担保手段持续支持符合政府政策导向的中小微企业，今年以来已为1.9万户中小微企业（含农户）提供459亿元担保、再担保支持。近年来，该公司通过深化银担合作，推出批量化融资担保产品，银担分险批量担保业务累计合作规模超30亿元，服务小微企业近万户，进一步推动政府性融资担保业务“扩面、降费”，助力解决北京中小微企业融资难、融资贵问题。同时，公司持续加大实体经济纾困帮扶力度，用好金融科技手段进一步提升金融服务实体经济质效，累计为受疫情影响较为严重的餐饮、物流、住宿、零售行业的6117户企业提供了总计102亿元担保、再担保支持。

　　（焦心仪）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月26日 18 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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