融入环首都1小时交通圈 石家庄至北京将实现1小时通达
2022年12月26日08:33 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：融入环首都1小时交通圈 石家庄至北京将实现1小时通达
记者从河北省发改委获悉，按照国铁集团统一安排和部署，自12月26日开始实行新的全国铁路列车运行图。届时，河北省会石家庄至首都北京实现1小时通达，至承德运行时间进一步优化压缩，并开行石家庄至廊坊高铁直达列车。这标志着河北省会石家庄正式融入环首都1小时交通圈，石家庄与各设区市高铁通达范围和质量进一步提升，对满足群众便捷高品质出行、促进沿线地区经济社会高质量发展具有重要意义。
铁路部门克服技术难题，优化运输组织，在保持原有开行车次的基础上，进一步压缩石家庄至北京西站部分高铁运行时间，每天开行10对60分钟直达列车（往返各10趟），将进一步拉近京石间的时空距离，便利两地通勤往来。
石家庄至承德高铁运行时间进一步优化压缩。通过路地共同努力，今年10月11日，石家庄至承德直通高铁列车正式开行，结束了一直以来两地不能高铁直达的历史。其中承德至石家庄3小时24分钟，石家庄至承德3小时40分钟左右，沿线群众出行更加便捷。
石家庄至廊坊高铁直通列车开行。每天安排开行1对石家庄至廊坊高铁列车，运行时间约2小时40分钟，将开启石家庄与廊坊市高铁直通新时代。（总台记者 王帅南 谷俊雄）
(责编：赵竹青、陈键)
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