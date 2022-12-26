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上海为快递员、外卖小哥阶段性发放稳岗补贴

2022年12月26日08:34 | 来源：新华网
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原标题：上海为快递员、外卖小哥阶段性发放稳岗补贴

　　新华社上海12月25日电（记者周蕊）上海12月24日印发关于支持本市相关行业和企业稳岗留工有序运行若干政策措施的通知，通知明确，将阶段性发放稳岗补贴，其中，2022年12月25日起到2023年1月27日期间，对符合条件的电商平台和邮政快递企业上岗工作的一线人员给予补贴。

　　通知明确，鼓励企业制定实施员工关心关爱激励措施。鼓励电商平台和邮政快递企业增加佣金比例、设置跑单奖励，为快递员和外卖骑手提供必要的餐饮保障，发放防寒保暖工装及用品等。鼓励建设单位和施工单位合理提高建筑工人收入。继续扎实开展整治拖欠农民工工资问题专项行动，进一步加大对恶意欠薪行为的查处打击力度。企业要依法支付春节期间加班人员工资。

　　同时，上海将阶段性发放稳岗补贴。为鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供快递、外卖服务，2022年12月25日至2023年1月27日期间，对重点监测的电商平台和邮政快递企业，给予上岗工作的一线人员每人每天60元补贴；其中，对元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）和春节期间（2023年1月21日至1月27日）上岗工作的一线人员，给予每人每天150元补贴。鼓励重点工程建设施工项目不停工、少停工，在补贴期间，当日实际上岗人数达到2022年11月末实际上岗人数80%以上的重点工程建设施工项目，给予上岗工作的一线人员每人每天100元补贴。

(责编：赵竹青、陈键)
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