原标题：智慧商圈带来消费新体验

走进浙江省杭州市武林商圈，“智慧”元素无处不在：“智慧停车”系统打造“通停通付”模式，使商圈内商场、楼宇、酒店等多主体间实现联动停车、优惠互认；商圈内设置了100多个5G基点，可满足千余柜台同步直播……这些智慧设施和智慧服务，让智慧商圈越来越真实可感。

近日，商务部公布首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店，确定北京市三里屯商圈、浙江省杭州市武林商圈等12个全国示范智慧商圈以及北京三里屯太古里南区等16个全国示范智慧商店。

科技赋能感受“聪明”服务

近来，作为12个全国示范智慧商圈之一，江苏省南京市新街口商圈推动消费场景不断创新，给消费者带来众多耳目一新的体验：商场开展数字化转型，推进智慧化运营；购物中心尝试线上线下融合，拥抱电商模式；美术馆探索沉浸式场景，打造全新体验……

其中，位于该商圈的苏宁易购新街口店入选了16个全国示范智慧商店。在这家智慧商店内，数字化系统与科技、时尚元素有机结合，从基础设施、销售模式、场景体验等多个方面对传统零售店进行升级。进店、逛店、离店的全流程场景化、数字化、智能化体验，吸引了大量消费者前来“尝新”。

同为全国示范智慧商圈的重庆市解放碑—朝天门商圈，也随处可见“智慧”元素。站在解放碑十字金街，手机VR实景导航能以第一视角帮助购物达人、外地游客在错综复杂的交通环境中精准找到想逛的店铺。据悉，这是依托“数字孪生”技术打造的虚拟商圈，消费者穿梭于虚实之间，可享受各项智慧服务。

同时，智慧化建设也为商圈精细管理提供助力。例如，解放碑周边的核心商圈被“电子围栏”划分为多个网格，每个网格的人流量被实时监控，密度超过一定警戒值，系统便会自动触发不同层级的安保。

利好政策提升消费体验

智慧商圈是城市商业体系的重要内容，也是促进流通创新、培育新兴消费的载体。中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏介绍，智慧商圈是一套通过高科技手段提升市民服务体验、提升传统商业、刺激商圈经济的服务体系。智慧商圈为大数据、人工智能、5G等技术提供了广阔的应用场景，运用虚拟现实技术能实现线下消费模式的升级。

扫码支付停车费、网上排队候餐、机器人引导就餐……如今，在不少城市的重点商圈，智慧商店也日益普及。近年来，广大零售企业在智慧商店建设方面积极探索，取得不少成果。在这背后，离不开国家政策层面的大力支持与推动。

今年7月，工信部、商务部、国家市场监管总局等联合发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，鼓励企业加快推进智慧商店建设，打造沉浸式、体验式、互动式消费场景。

专家分析认为，当下，随着商业地产的转型、互联网和物联网技术的发展、云计算的推动、电子商务的普及以及智慧城市建设的深入，智慧商城建设的时机已经成熟。在传统商城基础上，智慧商店运用新兴技术或模式，进行数字化、智能化的嵌入和融合，由此带来的立体式交流将使人们的采购方式发生改变。

浙江省商务厅相关负责人表示，建设智慧商圈是顺势而为。近年来，人们的消费习惯有了变化，尤其是面对电商冲击，不少传统商圈竞争加剧。传统商圈逐渐意识到，不断自我更新，拥抱数字化，才能应对变幻的消费趋势和多元的消费需求。

“智慧大脑”实时处理信息

商务部相关负责人表示，推动智慧商店建设加快发展，一方面是为了满足广大消费者对于线上线下一体化消费体验的需要，另一方面是零售业加快转型、创新发展的需要。根据对商务部重点联系的零售企业的调查，超过90%的企业认为有必要拓展线上业务，数字化、智能化发展和线上线下融合已经成为行业共识。

专家指出，随着社会经济高速发展，商业作为服务业中的一大支柱，也在进行着包括信息化、智能化、数据化在内的整体运作模式的革新。智慧商店建设是革新的必由之路，从运营端看来，数字化运营是实现精细化管理、打造智慧商场的不二之选。数字化工具能够帮助运营商以及商户以更加集约的成本解决更多的问题。

如果将智慧商圈比作人体，那么实时收集数据、处理信息并发布指令的“大脑”就是核心。如今，这样的“智脑”在智慧商圈中的应用越来越广。

浙江省杭州市湖滨商圈相关负责人介绍，之前，受疫情影响，外来游客减少，该商圈的消费颓势日益明显。后来，他们从“智脑”提供的数据发现，整个湖滨步行街消费人群中75%是年轻人。基于这一数据，该商圈对相关区域的业态进行大刀阔斧的翻新，曾经的黄金首饰、非遗产品被潮牌替代，品牌调整比例高达78%。调整之后，商圈营业额提升了近六成。

中泰资本投资管理有限公司董事长王冬伟指出，推动智慧商圈建设，意在促进消费新业态、新场景的普及应用。从长远看，这是打造强大内需的关键环节。接下来，智慧商圈建设也对数字产业提出新的技术落地要求，既要从硬件方面，借助5G、大数据、人工智能等新技术，打造出包括数字化景观展示、沉浸式体验、智能支付和智能停车等环节在内的全套智慧消费生态体系，也要从软件方面，统筹协调好政府、运营商、内容及业务提供商、消费者等各主体之间的关系和数据链打通，并做好数据与隐私的安全防护。（记者 严瑜）

(责编：赵竹青、陈键)

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