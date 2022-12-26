原标题：经济观察：服务业开放稳步提速，试点城市再次扩围

近日，国务院批复同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，要求六地稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业。

2015年5月，北京成为全国首个服务业扩大开放综合试点城市。2021年4月试点首次扩围，将天津、上海、海南、重庆4省市纳入。此次，国家服务业扩大开放综合试点第二次扩围。

业内普遍认为，持续扩大服务业开放、增加服务业扩大开放综合试点，有利于形成“1+N”的试点格局，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，建设更高水平开放型经济新体制，对于构建新发展格局具有重要意义。

服务业开放，是我国全方位对外开放的重要组成部分。扩大服务业开放合作，正日益成为推动发展的重要力量。商务部12月23日发布的数据显示，今年1月至11月，全国实际使用外资金额为11560.9亿元，按可比口径同比增长9.9%。其中，服务业吸引外资占比超过七成。

服务业利用外资比重迅速上升，扩大服务业开放潜力巨大。横向比较，世界上主要发达国家服务业占GDP的比重，平均在75%左右，而我国服务业占GDP的比重一直徘徊在54%左右。从贸易角度来看，按照世界贸易组织的统计，全球的服务贸易占全球贸易总额的比重为24%，中国只有15%。

在此背景下，近年来，我国不断加快推动服务业对外开放，加大服务业开放创新发展的试点力度，正是希望借此形成一批可复制可推广的经验，更好发挥和激活服务业发展巨大潜力。

从北京、天津、上海、海南、重庆等地的情况来看，经过持续创新探索，服务业扩大开放综合试点成效日益显现。产业方面，5省市先后实施了科技、文化、电信等11个行业领域的60多项开放措施。制度创新方面，北京推出科技研发、金融服务实体经济等领域近70项政策创新，天津等4省市推出151项差异化试点措施。一大批标志性项目相继落地，一批重点园区获得快速发展。

今年前三季度，5省市共创造了6.9万亿元的服务业增加值，占当地地区生产总值的70.6%，高于全国均值17.1个百分点。1月~11月，5省市服务业吸收外资476.9亿美元，占全国的36.8%，同比增长10.2%，高于全国均值7个百分点。

试点经验的复制推广方面，试点示范省市对产业开放发展、贸易投资自由化便利化、体制机制改革等领域创新成果进行系统集成，形成8批43项经验案例向全国推广。

打铁需趁热，在现有服务业扩大开放试点示范“1+4”格局的基础上，将6个城市纳入试点，对完善试点示范布局、引领带动全国服务业开放、服务构建新发展格局具有重要意义。

此次新增的6个试点城市，服务业发展基础较好、试点意愿和实施能力较强、具有区域代表性。在增设试点城市的同时，商务部还牵头研究制定了相应举措，支持6个城市在服务业领域积极开展探索。

当前，服务业对经济发展的拉动作用日益凸显。前三季度，服务业增加值占国内生产总值比重为53.5%，服务业对国民经济增长的贡献率为41.9%，拉动国内生产总值增长1.3个百分点。随着服务业扩大开放的脚步继续提速，可以期待，更开放的制度将集聚更多全球先进要素，进一步激发国内服务业发展活力，带动国民经济稳步增长。(工人日报 记者 北梦原)

(责编：赵竹青、陈键)

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