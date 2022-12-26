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科创领航 3699亿投资折射浙江稳进提质信心

江 耘
2022年12月26日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：科创领航 3699亿投资折射浙江稳进提质信心

　　12月23日至24日，第六届世界浙商大会在浙江杭州举办。大会共招引项目78个，总投资额高达3699亿元人民币，创下历届之最，涵盖数字经济、生命健康、新能源、新材料等重点产业。

　　这一数字，折射出浙江推动经济稳进提质的信心。“沿着旧地图，一定找不到新大陆。”浙商总会会长、正泰集团股份有限公司董事长南存辉认为，浙商需要顺应新一轮科技革命，推动“产学研政融用”创新体系的深度协同与项目攻关，在基础性、战略性关键技术领域，勇于探索创新突破。

　　从性价比转向不可替代性

　　近年来，全球化进程遭遇阻碍，科技脱钩等不和谐的杂音时有出现，加之疫情反复延宕、通胀高位运行等挑战，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，许多企业经营困难。

　　中央经济工作会议强调，要围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。

　　“从制造业角度讲，自2002年加入WTO，中国的外贸出口、外向型经济高速发展。全球产业链的格局，以效率提升和成本降低为逻辑而形成。”华立集团董事局主席汪力成认为，后疫情时代，以安全、稳定为逻辑的全球产业链正在加速重构。

　　他表示，以前大家追求性价比，未来必须要去追求不可替代性。国际产能合作有利于中国企业继续融入全球供应链重构，实现“腾笼换鸟”和产业升级。

　　现如今，800万浙商遍布全国乃至世界各地，在“一带一路”建设、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体发展等国家战略中发挥着积极作用。

　　南存辉建议，浙商群体可依托头部企业综合竞争优势，带动上下游中小企业、小微企业协同发展，共建产业链合作“生态圈”，着力固链、强链、延链、补链，推动浙江设备、技术、标准、服务等对外输出，实现合作共赢。

　　面对诸多全球性挑战，新一轮的产业变革如何在科学范畴中找到核心问题？

　　“这既需要科学家的好奇心，也需要有实际需求的牵引。”中国科学院院士、西湖大学校长施一公表示，国内大学、科研院所、科技型企业应主动作为，在国际上广交朋友，以更柔性的方式破解国际合作之困局。

　　以技术创新促进体制改革

　　大会期间，浙江省科技厅的“科技攻关在线”、浙江省经信厅的“产业一链通”等9个服务浙商的数字化应用平台推广发布，将从不同领域、不同维度赋能广大浙商发展。

　　针对科创资源要素配置效率不高、科技成果转化机制不畅等堵点痛点问题，浙江始终把改革作为关键一招。比如“科技攻关在线”，围绕解决“攻什么、谁来攻、如何高效服务攻关、如何科学评价攻关”等问题，构建了全国首个关键核心技术攻关的数字化应用场景。

　　2016年至2021年，浙江企业技术创新能力连续6年稳居全国第3位，企业的研发投入、科技人员、研发机构、承担科技项目、授权专利数量均占全省的80%—90%。其间，浙江“科技新政50条”提出以“最多跑一次”改革为牵引、构建“产学研用金、才政介美云”十要素联动的创新生态系统。

　　“过去我们常说的民营企业创新，往往是技术、商业模式的创新。但也要看到，这往往也会带动体制机制的创新。”浙江省人民政府咨询委员会副主任、浙江大学金融研究院院长史晋川认为，对待民营企业的创新活动，对合理的突破，要改善法律、法规政策，给予认可、保护。史晋川表示，党的二十大提出了“中国式现代化”这一宏伟命题。这必须要通过高质量的发展来实现，民营企业的预期改善和信心提升，自然会激发出其强大的内生发展动力，在中国式现代化的伟大事业中创造新的辉煌。

(责编：赵竹青、陈键)
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