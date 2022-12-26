人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

哺乳动物体温维持37℃的关键神经元确定

2022年12月26日08:45 | 来源：科技日报
小字号

原标题：哺乳动物体温维持37℃的关键神经元确定

　　日本名古屋大学的一个研究小组报告说，大脑视前区的EP3神经元在调节哺乳动物体温方面起着关键作用。这一发现有助开发一种人工调节体温技术，帮助治疗中暑、体温过低甚至肥胖症。相关研究发表在最近的《科学进展》杂志上。

　　人类和许多其它哺乳动物的体温维持在37℃左右，当体温明显偏离正常范围时，可能对身体功能造成伤害，导致中暑、体温过低甚至死亡。

　　大脑的温度调节中心位于视前区，这是控制身体重要功能的下丘脑的一部分。例如，当视前区接收到来自前列腺素E（PGE_2，为响应感染而产生）介质的信号时，该区域会发出提高体温的命令，以对抗病毒、细菌和其他致病生物。

　　为识别究竟是视前区的哪些神经元释放了升高或降低体温的命令，名古屋大学研究团队使用大鼠开展了研究。他们首先研究了视前区EP3神经元的活动如何随着环境温度的变化而变化。大鼠舒适的环境温度为28℃左右。在两个小时内，研究人员将大鼠暴露在寒冷（4℃）、室温（24℃）和高温（36℃）环境中。结果表明，暴露于36℃会激活EP3神经元，而暴露于4℃和24℃则不会。

　　研究团队随后观察了视前区EP3神经元的神经纤维，以确定其信号传输的位置。结果发现，神经纤维分布到不同的大脑区域，特别是分布到激活交感神经系统的背内侧下丘脑（DMH）。分析还表明，EP3神经元用于向DMH传输信号的物质是γ-氨基丁酸（GABA），它是神经元兴奋的主要抑制剂。

　　为了进一步研究EP3神经元在温度调节中的作用，研究人员使用化学遗传学方法人为地操纵了它们的活动。他们发现激活神经元会导致体温下降，而抑制它们的活动会导致体温升高。

　　综上所述，视前区的EP3神经元通过释放GABA向DMH神经元发送抑制信号以控制交感神经反应，从而在调节体温方面发挥关键作用。

　　这项研究发现可为人工调节体温技术的发展铺平道路，或许还有助于治疗肥胖症，通过保持体温略高于正常水平来促进脂肪燃烧。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
刘利华：制造业比重回升为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“近两年来，制造业比重逐渐从2020年底的26.3%，提升至今年二季度的28.8%。制造业增长和制造业比重的回升，为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。…
李毅中：保持工业制造业占比基本稳定 加快建设制造强国
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“要保持工业制造业占比基本稳定；要强化工业基础能力，提升产业链供应链的韧性和安全水平；要推进新型工业化，加快建设制造强国……”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中在发言中提出，加快建设制造强国须从九个方面努力。 李毅中表示，大变局下，超预期的事件增多，不确定不稳定的几率增加。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部