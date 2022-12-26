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本世纪末南极帝企鹅数量或骤降九成

2022年12月26日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：本世纪末南极帝企鹅数量或骤降九成

英国南极调查局科学家在最新一期《美国科学公共图书馆·生物》杂志上刊发研究报告指出，按照目前的趋势，如果不加大保护力度，到本世纪末，南极六成以上的陆生动植物的数量都将减少，其中帝企鹅的数量可能会减少九成。此外，安德利企鹅、帽带企鹅及土壤线虫的数量也将大幅减少。

研究发现，基于目前的管理策略，且在气温适度变暖的情况下，到本世纪末，南极65%的陆生动植物的数量都将减少。如果到2100年，全球升温被限制在2℃以下，这一比例将减少到31%。

分析报告指出，海鸟的数量预计减少得最多。到2100年，帝企鹅的种群数量将减少90%，这主要是因为它们依靠冰来繁殖。干土壤线虫和安德利企鹅的数量预计将减少一半以上。当然，并非所有物种都遭受同样的命运，随着气温升高及更多可用液态水的出现，一些本地开花植物预计会扩散开来。

研究小组共同确定了10个关键步骤，以降低气候变化带来的影响。他们的评估指出，如果每年投入2300万美元（不包括应对气候变化的费用），将让多达84%的动植物受益。最有希望的解决方案是：加强对脆弱物种栖息地的保护，控制疾病传播，以及减少入侵物种的引入。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)
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