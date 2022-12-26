人民网北京12月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，12月26日零时起，全国铁路实行2023年一季度列车运行图。调图后，全国铁路开行旅客列车6046对，较现图增加63对；开行货物列车10894对，较现图增加50对。

国铁集团运输部负责人介绍，铁路部门全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，更好统筹疫情防控和运输组织，持续深化铁路运输供给侧结构性改革，根据国家优化疫情防控措施后运输需求变化，充分运用年底新线开通资源，对全国铁路客货列车开行方案进行集中优化调整，以进一步提升运输能力和效率，强化路网整体功能，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供运输保障。

“轨道上的京津冀”加速形成，助力区域协同发展。北京至唐山城际铁路、北京至天津滨海新区城际铁路宝坻至北辰段开通运营后，京津冀地区铁路网结构进一步完善，新图每日安排开行9对城际列车，北京至唐山、秦皇岛、北辰等城市间的列车运行时间得到压缩，沿线人民群众出行更加便利，将为区域协同发展注入新动能。同时，充分运用京广高铁京武段时速350公里高标运营成果，优化北京西至石家庄标杆列车开行，北京西至石家庄站间最快1小时可达，服务石家庄融入首都一小时经济圈。统筹京张高铁运输能力，增开清河至怀柔北市郊列车2对，方便通勤旅客出行。

中西部多条新线开通，服务西部大开发和中部崛起。新成昆铁路峨眉至冕宁段开通后，标志着新成昆铁路全线贯通运营，新图安排开行18对复兴号动力集中动车组和4对普速旅客列车、30对货物列车，成都至昆明旅客列车运行时间将由19小时压缩至7.5小时左右。银兰高铁中卫至兰州段开通后新图安排开行动车组列车16对，已经开通的弥勒至蒙自高铁、南宁至凭祥高铁南宁至崇左段新图分别安排开行动车组列车18对、15对，将为西部边疆地区、民族地区人民群众出行和经济社会发展提供便捷运输服务。渝厦高铁常德至益阳段开通运营后，新图安排开行动车组列车29.5对，与已开通的益阳至长沙段、黔张常高铁、张吉怀高铁互联互通，张家界至长沙旅客列车运行时间由2小时37分压缩至1小时52分，积极助力长江中游城市群发展。

货运通道能力持续提升，保障国计民生重点物资运输。发挥铁路在现代物流体系中骨干作用和绿色低碳优势，持续开展货运攻坚战大会战，增开货物列车，增加铁路运量，积极为物流保通保畅和碳达峰、碳中和做贡献。服务人民群众温暖过冬，进一步增加煤炭运输能力，浩勒报吉至吉安、侯马至阎良、西安至安康、襄阳至重庆等主要煤运通道分别安排增开14对、4对、2对、2对货物列车，保障山西、陕北、蒙西等煤炭主产区运输需求。发挥铁路国际联运通道作用，稳定开行中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际列车，保障国际供应链安全畅通，服务畅通国内国际双循环和外贸保稳提质。

更好统筹疫情防控和客货运输，提升铁路运输服务品质。落实国家优化疫情防控措施，不再对乘火车出行人员查验48小时核酸阴性证明和健康码，运用12306查询、购票大数据精准分析客流走势，根据市场需求及时恢复列车开行，充分满足旅客出行需求。精心组织2023年铁路春运，科学安排运力投放，推出系列便民利民服务举措，让旅客春运出行体验更美好。有序扩大高铁计次票、定期票服务范围，方便商务差旅和通勤旅客出行。加大老幼病残孕重点旅客服务力度，持续开好公益性“慢火车”，为旅客提供更多便利。优化铁路95306系统功能，设计创新更多适应市场需求的铁路货运产品，进一步提升便利化程度和客户服务体验。

铁路部门提示，相关新线新站开通运营的具体时间以铁路部门公告为准。调图后客货列车开行信息和服务资讯，旅客、货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。

(责编：王连香、吕骞)

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