原标题：创新驱动发展 科技创领未来 长安160周年科技成果展盛大启幕

12月25日，以“创新驱动发展 科技创领未来”为主题的长安汽车科技成果展暨长安160周年系列活动在长安汽车全球研发中心盛大举行。此次科技成果展高能展示长安汽车的技术底蕴、科技跃迁、转型硕果，构建着科技创领未来，并通过科技、文化、体育三个领域的颁奖仪式，展现长安人自强不息、向新向上欣荣百年的精神传承。长安160周年，屹立在时代变革潮头的新起点上，长安汽车正向着“世界级品牌”的宏伟愿景全面迈进。

在开幕仪式上，与会领导和嘉宾共同见证了“长安科技公司”正式成立。伴随着全新科技创新主体的诞生，长安汽车宣布全面焕新“新动力”，发布了面向绿色未来的“长安氢燃料电池系统”“长安智电iDD”和“长安原力”三大新能源动力系统。长安汽车的科技成果与创新发展，得到了重庆市政府、兵器装备集团与社会各界的关注与支持。

科技为先 长安科技公司正式起航

长安汽车始终牢记“一定要把民族汽车品牌搞上去”“一定要把关键核心技术掌握在自己手里”等重要指示精神，始终坚持打造世界一流汽车品牌，坚定不移向智能低碳出行科技公司转型。此次科技成果展不仅展现了长安汽车科技创新的现阶段成果，同时发布了加速迈向世界级中国品牌的未来规划与发展目标。

为加速提升科技创新能力，向科技公司转型，长安汽车董事长朱华荣在开幕式上宣布——长安科技公司正式揭牌成立。他坚信长安科技的发展，必将有力推动长安汽车核心竞争力和公司价值的持续增长，必将引领推动重庆汽车产业结构实现转型升级高质量发展。

根据规划，未来十年，长安将总投入2000亿打造长安汽车，特别是，将以长安科技为中心，在新汽车科技产业链累计投入超1500亿元，构建超过10000人规模的科技创新团队，开发超级整车智能平台，打造智能新体验；布局控制器等科技产业，形成“用户共创、员工共赢、伙伴共建”的全新商业模式，实现千亿级的科技产业规模。

依托宏观愿景目标，到2030年，长安汽车将实现集团整体销售550万辆，其中，长安品牌销售350万辆，销量规模进入世界车企前十，新能源销量达到210万辆，占比达到60%，海外销量达到105万辆，占比达到30%。

突破新技术 长安动力全面焕新

伴随长安科技公司的揭牌，长安汽车宣布全面焕新“新动力”，成为跨时代的重大举措。长安汽车依托自身多年的技术沉淀，全新开发三大新能源动力：长安氢燃料电池系统、长安智电iDD、长安原力。

搭载长安氢燃料电池系统的深蓝SL03是氢燃料电池轿车，首创水气异侧电堆设计，减少20%管路线束长度，自主研发的全变量解耦高精度控制技术，提升氢电转换效率62%，百公里馈电氢耗0.65kg，3分钟超快补能；长安智电iDD基于全新一代IHS混动平台打造的动力系统，配备智慧能量系统管理与电池智慧温控系统，目前已应用在UNI-K、UNI-V、欧尚Z6等爆款产品上，后续，还将搭载在CS75PLUS、CS55PLUS等6款产品上；长安原力技术聚焦续航和能量补给问题，以原力智能增程、原力超集电驱的多元技术集合，已在深蓝SL03上搭载应用，后续还将在即将上市的深蓝品牌第二款战略车型——深蓝S7上进行搭载。三大焕新动力将为用户的智慧、低碳、高效出行生活带来了全新选项。

长安汽车还进一步重构品牌架构，加速推出全新产品。致力于将长安汽车打造成“智能电动汽车”的新标签，深化打造深蓝品牌年轻科技形象，强化阿维塔情感智能标签。到2025年，长安汽车将陆续推出30余款全新产品，全力为用户提供超越期待的产品体验。同时，继续与华为、腾讯、博世、宁德时代等优秀伙伴，在新能源、智能化领域进行全面深入合作，与大家共创“新汽车”、共赢“新生态”。

长安汽车将坚定不移推进第三次创业——创新创业计划，深入推进新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划，全力突破智能低碳核心技术，加速新一代电池研究应用，开发“八合一”超集电驱，构建新一代电子电气架构，突破智能驾驶关键核心技术，加速研发汽车芯片，突破“卡脖子”问题。

已构建起“六国十地”的全球研发布局

自2017年启动“第三次创业-创新创业计划”以来，长安汽车在新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划指引下，持续加大研发投入，向着世界级中国品牌大步迈进。过去五年中，长安汽车累计投入570亿元，已构建起“六国十地”的全球研发布局，研发实力连续六届12年排名中国汽车行业前列。

截至目前，长安汽车已掌握智能低碳核心技术600余项；今年已搭载国产化芯片3882万颗，占行业搭载总量的30%；“零起火”电池、“七合一”智慧芯等，均达到行业领先水平；专利申请量仅2022年就多达4745件。与中国汽研、中科芯共建的“智能汽车安全技术全国重点实验室”获得国家批准，这是汽车领域仅有的两家全国重点实验室之一。

这一系列科技创新成果，在长安160周年科技成果展上，为观展者带来了一场高精尖科技风暴。在核心技术展区域高能展现，其中新能源成果区，原力超集电驱、零起火电池、半固态电池、氢燃料电池系统等成果吸睛夺目；在平台动力成果区，长安智电iDD动力、智能电动汽车技术平台CHN、方舟平台、轻量化爆炸车等硬核新科技扎堆展示；在智能化成果区，“诸葛智能”成为了最受关注的“明星”技术，现场还展示了基于SDA架构打造的“新汽车”CD701原型车，充满前瞻创新的“汽车机器人”，以及脑机交互原型实物、 MCU封装工艺样件实物、MCU快速验证FPGA原型实物，全面彰显长安汽车绸缪未来低碳智慧生活的全新出行理念。

多元的科技创新成果，让长安汽车在电动电气化产品打造方面，呈现出多点开花的喜人局面。与华为、宁德时代共同打造了智能电动网联汽车平台CHN，情感智能电动轿跑SUV阿维塔11，用户平均定单价格已超过40万元；EPA1平台拥有氢燃料、纯电、增程三种动力构型，电效率达78%，首款车型深蓝SL03上市后，迅速成为细分市场爆款产品；近五年长安汽车还陆续推出UNI系列、CS75PLUS、逸动PLUS、Lumin等系列新品共21款；在车型产品展区，长安深蓝SL03、阿维塔11、UNI-V iDD等长安家族产品悉数登场。

官方纪录片《何以长安》揭秘长安为何而兴

作为中国近现代工业的见证者、亲历者、缔造者，长安汽车的160年沧桑变迁，是一部艰苦奋斗、呕心沥血、与时俱进的“中国创业史”。在科技成果展的历史文化展区，长安百年历史长卷向观展者还原了那些激扬奋进的燃情岁月。

从中国近代史上第一家工业企业“上海洋炮局”，到如今以“世界级品牌”为愿景的中国科技公司，长安汽车走过了风雨兼程的160年。长安汽车实现了汽车产销从0到现如今的累计2320万辆，成为行业内屈指可数的，既有规模又有效益的中国品牌。近五年，长安汽车带动产业链百万余人就业，拉动上下游GDP 18830亿元，贡献税收641亿元，履行社会责任，为脱贫攻坚等捐赠9000余万元，为社会发展贡献了长安智慧和力量。

要回溯长安汽车风雨兼程的160年激扬岁月，6集官方纪录片《何以长安》无疑是一部“必看”的珍贵“历史档案”，揭秘了长安从何而来，为何而兴。通过影片看到了一代代长安人的家国情怀，看到了一代代长安人的精神传承，还看到了一代代长安人的敏锐眼光与实干魄力。目前，《何以长安》已在长安官方视频号上线。

此外，在此次科技成果展中，长安160周年系列运动会通过科技、文化、体育三个领域的颁奖仪式，以实干实绩向长安160周年献礼。值得一提的是，科技运动会不仅对内面向公司内部所有员工开展数据应用竞赛，对外还举办“长安汽车杯 全球华人大学生数据应用创新赛”，向外界传递了长安汽车年轻、活力、智能、科技的品牌形象。

历经160年风雨浮沉，长安汽车以创新驱动发展，以科技创领未来，取得了不计其数的科技成果，积累了深厚的文化底蕴，夯实了加速转型发展的基础。站在长安160周年的新起点上，“长安汽车科技成果展暨长安160周年系列活动”，展现了令人自豪的新技术、令人向往的新概念，也将激励新时代长安人持续开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，向着世界级汽车品牌，踔厉奋发、勇毅前行。

(责编：董童、李源)

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