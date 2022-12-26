人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

创新驱动发展 科技创领未来 长安160周年科技成果展启幕

2022年12月26日13:14 | 来源：环球网
小字号

原标题：创新驱动发展 科技创领未来 长安160周年科技成果展盛大启幕

12月25日，以“创新驱动发展 科技创领未来”为主题的长安汽车科技成果展暨长安160周年系列活动在长安汽车全球研发中心盛大举行。此次科技成果展高能展示长安汽车的技术底蕴、科技跃迁、转型硕果，构建着科技创领未来，并通过科技、文化、体育三个领域的颁奖仪式，展现长安人自强不息、向新向上欣荣百年的精神传承。长安160周年，屹立在时代变革潮头的新起点上，长安汽车正向着“世界级品牌”的宏伟愿景全面迈进。

在开幕仪式上，与会领导和嘉宾共同见证了“长安科技公司”正式成立。伴随着全新科技创新主体的诞生，长安汽车宣布全面焕新“新动力”，发布了面向绿色未来的“长安氢燃料电池系统”“长安智电iDD”和“长安原力”三大新能源动力系统。长安汽车的科技成果与创新发展，得到了重庆市政府、兵器装备集团与社会各界的关注与支持。

科技为先 长安科技公司正式起航

长安汽车始终牢记“一定要把民族汽车品牌搞上去”“一定要把关键核心技术掌握在自己手里”等重要指示精神，始终坚持打造世界一流汽车品牌，坚定不移向智能低碳出行科技公司转型。此次科技成果展不仅展现了长安汽车科技创新的现阶段成果，同时发布了加速迈向世界级中国品牌的未来规划与发展目标。

为加速提升科技创新能力，向科技公司转型，长安汽车董事长朱华荣在开幕式上宣布——长安科技公司正式揭牌成立。他坚信长安科技的发展，必将有力推动长安汽车核心竞争力和公司价值的持续增长，必将引领推动重庆汽车产业结构实现转型升级高质量发展。

根据规划，未来十年，长安将总投入2000亿打造长安汽车，特别是，将以长安科技为中心，在新汽车科技产业链累计投入超1500亿元，构建超过10000人规模的科技创新团队，开发超级整车智能平台，打造智能新体验；布局控制器等科技产业，形成“用户共创、员工共赢、伙伴共建”的全新商业模式，实现千亿级的科技产业规模。

依托宏观愿景目标，到2030年，长安汽车将实现集团整体销售550万辆，其中，长安品牌销售350万辆，销量规模进入世界车企前十，新能源销量达到210万辆，占比达到60%，海外销量达到105万辆，占比达到30%。

突破新技术 长安动力全面焕新

伴随长安科技公司的揭牌，长安汽车宣布全面焕新“新动力”，成为跨时代的重大举措。长安汽车依托自身多年的技术沉淀，全新开发三大新能源动力：长安氢燃料电池系统、长安智电iDD、长安原力。

搭载长安氢燃料电池系统的深蓝SL03是氢燃料电池轿车，首创水气异侧电堆设计，减少20%管路线束长度，自主研发的全变量解耦高精度控制技术，提升氢电转换效率62%，百公里馈电氢耗0.65kg，3分钟超快补能；长安智电iDD基于全新一代IHS混动平台打造的动力系统，配备智慧能量系统管理与电池智慧温控系统，目前已应用在UNI-K、UNI-V、欧尚Z6等爆款产品上，后续，还将搭载在CS75PLUS、CS55PLUS等6款产品上；长安原力技术聚焦续航和能量补给问题，以原力智能增程、原力超集电驱的多元技术集合，已在深蓝SL03上搭载应用，后续还将在即将上市的深蓝品牌第二款战略车型——深蓝S7上进行搭载。三大焕新动力将为用户的智慧、低碳、高效出行生活带来了全新选项。

长安汽车还进一步重构品牌架构，加速推出全新产品。致力于将长安汽车打造成“智能电动汽车”的新标签，深化打造深蓝品牌年轻科技形象，强化阿维塔情感智能标签。到2025年，长安汽车将陆续推出30余款全新产品，全力为用户提供超越期待的产品体验。同时，继续与华为、腾讯、博世、宁德时代等优秀伙伴，在新能源、智能化领域进行全面深入合作，与大家共创“新汽车”、共赢“新生态”。

长安汽车将坚定不移推进第三次创业——创新创业计划，深入推进新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划，全力突破智能低碳核心技术，加速新一代电池研究应用，开发“八合一”超集电驱，构建新一代电子电气架构，突破智能驾驶关键核心技术，加速研发汽车芯片，突破“卡脖子”问题。

已构建起“六国十地”的全球研发布局

自2017年启动“第三次创业-创新创业计划”以来，长安汽车在新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划指引下，持续加大研发投入，向着世界级中国品牌大步迈进。过去五年中，长安汽车累计投入570亿元，已构建起“六国十地”的全球研发布局，研发实力连续六届12年排名中国汽车行业前列。

截至目前，长安汽车已掌握智能低碳核心技术600余项；今年已搭载国产化芯片3882万颗，占行业搭载总量的30%；“零起火”电池、“七合一”智慧芯等，均达到行业领先水平；专利申请量仅2022年就多达4745件。与中国汽研、中科芯共建的“智能汽车安全技术全国重点实验室”获得国家批准，这是汽车领域仅有的两家全国重点实验室之一。

这一系列科技创新成果，在长安160周年科技成果展上，为观展者带来了一场高精尖科技风暴。在核心技术展区域高能展现，其中新能源成果区，原力超集电驱、零起火电池、半固态电池、氢燃料电池系统等成果吸睛夺目；在平台动力成果区，长安智电iDD动力、智能电动汽车技术平台CHN、方舟平台、轻量化爆炸车等硬核新科技扎堆展示；在智能化成果区，“诸葛智能”成为了最受关注的“明星”技术，现场还展示了基于SDA架构打造的“新汽车”CD701原型车，充满前瞻创新的“汽车机器人”，以及脑机交互原型实物、 MCU封装工艺样件实物、MCU快速验证FPGA原型实物，全面彰显长安汽车绸缪未来低碳智慧生活的全新出行理念。

多元的科技创新成果，让长安汽车在电动电气化产品打造方面，呈现出多点开花的喜人局面。与华为、宁德时代共同打造了智能电动网联汽车平台CHN，情感智能电动轿跑SUV阿维塔11，用户平均定单价格已超过40万元；EPA1平台拥有氢燃料、纯电、增程三种动力构型，电效率达78%，首款车型深蓝SL03上市后，迅速成为细分市场爆款产品；近五年长安汽车还陆续推出UNI系列、CS75PLUS、逸动PLUS、Lumin等系列新品共21款；在车型产品展区，长安深蓝SL03、阿维塔11、UNI-V iDD等长安家族产品悉数登场。

官方纪录片《何以长安》揭秘长安为何而兴

作为中国近现代工业的见证者、亲历者、缔造者，长安汽车的160年沧桑变迁，是一部艰苦奋斗、呕心沥血、与时俱进的“中国创业史”。在科技成果展的历史文化展区，长安百年历史长卷向观展者还原了那些激扬奋进的燃情岁月。

从中国近代史上第一家工业企业“上海洋炮局”，到如今以“世界级品牌”为愿景的中国科技公司，长安汽车走过了风雨兼程的160年。长安汽车实现了汽车产销从0到现如今的累计2320万辆，成为行业内屈指可数的，既有规模又有效益的中国品牌。近五年，长安汽车带动产业链百万余人就业，拉动上下游GDP 18830亿元，贡献税收641亿元，履行社会责任，为脱贫攻坚等捐赠9000余万元，为社会发展贡献了长安智慧和力量。

要回溯长安汽车风雨兼程的160年激扬岁月，6集官方纪录片《何以长安》无疑是一部“必看”的珍贵“历史档案”，揭秘了长安从何而来，为何而兴。通过影片看到了一代代长安人的家国情怀，看到了一代代长安人的精神传承，还看到了一代代长安人的敏锐眼光与实干魄力。目前，《何以长安》已在长安官方视频号上线。

此外，在此次科技成果展中，长安160周年系列运动会通过科技、文化、体育三个领域的颁奖仪式，以实干实绩向长安160周年献礼。值得一提的是，科技运动会不仅对内面向公司内部所有员工开展数据应用竞赛，对外还举办“长安汽车杯 全球华人大学生数据应用创新赛”，向外界传递了长安汽车年轻、活力、智能、科技的品牌形象。

历经160年风雨浮沉，长安汽车以创新驱动发展，以科技创领未来，取得了不计其数的科技成果，积累了深厚的文化底蕴，夯实了加速转型发展的基础。站在长安160周年的新起点上，“长安汽车科技成果展暨长安160周年系列活动”，展现了令人自豪的新技术、令人向往的新概念，也将激励新时代长安人持续开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，向着世界级汽车品牌，踔厉奋发、勇毅前行。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
朱宏任：抢占新兴产业发展先机 提升我国在全球价值链中的地位
　　人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）“中国制造业迈步由大向强，这一历史性进程需要充分发挥我国综合优势。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，中国企业联合会党委书记、常务副会长兼理事长，中国企业家协会常务副会长朱宏任在发言时表示。…
苏波：着力提升制造业创新能力 加快发展新技术新产业
　　人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）“制造业是国民经济的主体，是实体经济的基础，是强国之基，是一个国家技术创新的源泉和综合实力的体现，也是目前全球高技术激烈竞争博弈的核心领域。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原副部长、国家制造强国建设战略咨询委员会副主任苏波如上表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部