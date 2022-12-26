新华社成都12月26日电 26日8时05分，C57次“绿巨人”复兴号动车组列车从成都火车南站缓缓启动、驶往西昌，这标志着新成昆铁路（成昆铁路扩能改造工程）的最后一段——峨眉至冕宁段开通投运，至此，全长915公里的新成昆铁路实现全线通车运营。

“欢迎乘车，兹莫格尼（吉祥如意）！”崭新动车旁，身着彝族百褶裙、29岁的彝族列车长阿衣布卡带领列车员向旅客们道着祝福。她来自曾经的深度贫困地区——四川省凉山彝族自治州甘洛县。

“我的家就在甘洛火车站旁，过去从成都回家要5个小时，现在只需2个小时，车次也更多了。”阿衣布卡笑着说。

包括大小凉山在内的川滇交界横断山脉地区，山高谷深，地质结构极为复杂，有“地质博物馆”之称，曾被外国专家断言为“铁路禁区”。

52年前，30多万筑路大军逢山凿路、遇水架桥，经过12年的艰苦奋战，付出巨大牺牲，突破当时多项中国铁路乃至世界铁路之最，创造了世界铁路建设史上的奇迹，建成了成昆铁路，为国家建设、地方发展、民族团结进步发挥了难以估量的巨大作用。

随着运输需求不断增加，成昆铁路运能日趋饱和，扩能改造势在必行。新成昆铁路与老线大致平行，地质条件同样复杂，修建难度极大，但我国的经济实力、铁路装备水平、建造技术、勘察设计手段已今非昔比。

设计方中铁二院新成昆铁路总体负责人王维介绍，根据工程难度和运输能力需求，新成昆铁路采取分段建设、分段运营模式推进。

“相比单线运行的老成昆铁路，新成昆铁路为双线运行，设计时速由80公里提升至160公里，输送能力大幅提升，将极大带动沿线地区资源开发和经济发展。”王维告诉记者。

“新成昆铁路北连拥有中欧班列成渝号的成都铁路枢纽，南向通过昆明铁路枢纽与中老铁路相连。”西南财经大学教授汤继强说，新成昆铁路的全线贯通，将有力促进包括成渝地区双城经济圈在内的我国西南地区与国际通道的大联通，助力高水平对外开放。（记者杨三军、谢佼、樊曦）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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