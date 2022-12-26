新华社北京12月26日电（记者樊曦、史卫燕）记者从中国国家铁路集团有限公司了解到，26日，渝厦高铁常德至益阳段开通运营，常德至长沙实现高铁全线贯通。至此，湖南高铁环形网正式成型。

渝厦高铁常德至长沙段全长154公里，设计时速350公里，分段建设开通。其中湖南益阳至长沙段长63公里，已于2022年9月开通运营。此次开通的常德至益阳段长91公里，2019年6月开工建设。

据设计单位中国铁建铁四院设计师张长春介绍，渝厦高铁常德至益阳段是我国“八纵八横”高铁网渝厦通道的重要组成部分，与已开通运营的黔张常高铁、长株潭城际铁路等多条线路相连，区域联络线作用突出，湖南由此进入环省高铁时代。

项目开通运营初期，铁路部门将安排开行动车组列车29.5对，湖南张家界、常德至长沙首开动车组列车，两地至长沙最快分别1小时52分钟、59分钟可达。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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