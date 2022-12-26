新华社北京12月26日电（记者魏玉坤）国家统计局26日发布数据显示，2022年全国棉花总产量597.7万吨，比2021年增加24.6万吨，增长4.3%。

统计数据显示，2022年，新疆棉花产量539.1万吨，比上年增加26.2万吨，增长5.1%，占全国总量的90.2%，比上年提高0.7个百分点；长江流域棉区产量23.9万吨，比上年减少0.5万吨，下降2%；黄河流域棉区产量30.1万吨，比上年减少1.8万吨，下降5.6%。

2022年，全国棉花单产132.8公斤/亩，比上年增加6.6公斤/亩，增长5.3%。国家统计局农村司司长王贵荣表示，新疆地区总体天气晴好，热量充足，降水适宜，棉花长势较好，棉花单产143.9公斤/亩，比上年增加7.5公斤/亩；长江流域7月至8月出现持续高温干旱天气，对处于开花结铃期的棉花造成不利影响，部分缺乏灌溉条件的棉区单产有所下降；黄河流域水热条件基本正常，次宜棉区逐步退出，棉花单产稳中有升。

2022年，全国棉花播种面积4500.4万亩，比上年减少41.8万亩，下降0.9%，降幅比上年收窄3.5个百分点。其中，新疆棉花播种面积3745.3万亩，比上年减少13.8万亩，下降0.4%；长江流域棉区播种面积351.8万亩，比上年增加3.7万亩，增长1.1%，自2012年以来面积首次增长；黄河流域棉区播种面积364.9万亩，比上年减少34.2万亩，下降8.6%。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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