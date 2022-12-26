市场监管总局依法对知网滥用市场支配地位行为作出行政处罚并责令其全面整改
2022年5月，市场监管总局依据《反垄断法》对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。调查期间，市场监管总局成立专案组，依法扎实高效、稳妥有序推进案件查办，对知网进行现场检查，获取大量证据材料；对其他竞争性平台和大量用户广泛开展调查取证；对本案证据材料进行深入核查和大数据分析；组织专家反复深入开展研究论证；多次听取知网陈述意见，保障其合法权利。
经查，知网在中国境内中文学术文献网络数据库服务市场具有支配地位。2014年以来，知网滥用该支配地位实施垄断行为。一是通过连续大幅提高服务价格、拆分数据库变相涨价等方式，实施了以不公平的高价销售其数据库服务的行为；二是通过签订独家合作协议等方式，限定学术期刊出版单位、高校不得向任何第三方授权使用学术期刊、博硕士学位论文等学术文献数据，并采取多种奖惩措施保障独家合作实施。调查表明，知网实施不公平高价、限定交易行为排除、限制了中文学术文献网络数据库服务市场竞争，侵害了用户合法权益，影响了相关市场创新发展和学术交流传播，构成《反垄断法》第二十二条第一款第（一）项、第（四）项禁止的“以不公平的高价销售商品”和“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。
根据《反垄断法》第五十七条、第五十九条规定，综合考虑知网违法行为的性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况等因素，2022年12月26日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令知网停止违法行为，并处以其2021年中国境内销售额17.52亿元5%的罚款，计8760万元。同时，坚持依法规范和促进发展并重，监督知网全面落实整改措施、消除违法行为后果，要求知网围绕解除独家合作、减轻用户负担、加强内部合规管理等方面进行全面整改，促进行业规范健康创新发展。
附件下载：
国家市场监督管理总局行政处罚决定书—国市监处罚〔2022〕87号 .docx
分享让更多人看到
推荐阅读
- 朱宏任：抢占新兴产业发展先机 提升我国在全球价值链中的地位
- 人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）“中国制造业迈步由大向强，这一历史性进程需要充分发挥我国综合优势。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，中国企业联合会党委书记、常务副会长兼理事长，中国企业家协会常务副会长朱宏任在发言时表示。…
相关新闻
- 评论
- 关注