人民网北京12月26日电 （记者许维娜）随着家政服务需求日益多元化、个性化，家政服务领域趋向多样化、专业化。近日，国家发展改革委等11部门印发了《关于推动家政进社区的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确五方面推动家政进社区的重点任务，提出到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖，推动家政行业从业人员进一步增加，消费规模进一步扩大，服务品质进一步提升。

记者了解到，《指导意见》是落实2019年国务院办公厅《关于促进家政服务业提质扩容的意见》的系列举措之一，也是落实国家发展改革委、商务部等部门《促进家政服务业提质扩容2022年工作要点》中关于“提高社区家政服务便利高效性”的实施方案。

家政进社区是指家政企业以独营、嵌入、合作、线上等方式进驻社区，开展培训、招聘、服务等家政相关业务。《指导意见》的出台有何意义？《指导意见》透露了哪些重要信息？

中国宏观经济研究院社会发展研究所研究员李璐表示，在我国人口老龄化、城乡一体化、家庭小型化等社会结构变迁趋势下，家政进社区是推动生活性服务业聚焦基本民生、服务亿万群众、扩大稳定就业和创新业态模式的根本途径。

“我国14亿居民生活居住在60多万个城乡社区中，社区是民生保障的重要载体，承载着城乡居民生活起居、日常活动、社交休闲等多种服务需求，支撑起居民家庭的多种功能。”李璐认为，家政服务是到家、私密服务，既需要规范化、专业化提供的信任感，也需要面对面的接洽、熟悉带来舒适感。社区对家政服务的供需对接具有物理空间、心理感受的双重支撑。

事实上，不少家政企业在创业之初都选址在居住社区周边，服务半径小、距离短，既能让周边居民逐渐熟悉、不断认可，又能对生活服务无缝对接、快速响应。

李璐表示，随着家政企业不断壮大，连锁型、平台型企业纷纷成长起来，互联网+家政、行业孵化器等新型业态带来了聚集性、规模性发展。企业的服务标准、流程，员工的情况介绍、从业经验、健康状况以及服务评价、监督都可以通过信息平台查询，行业集聚也更便于行业培训、供需对接。

“但家政行业始终需要扎根居民周边，尤其是养老托育等需要和家庭成员互动的服务，相处和谐才能服务贴心，比如进门之前的咨询、面试等环节需要社区中的服务网点实现供需对接。”在李璐看来，服务型行业需在企业“大脑”管理下，调度社区“关节”，因此，将服务送至家庭“终端”，每个节点都不可或缺。

《指导意见》指出，家政进社区，通过创新服务供给和延伸产业链条，能够拓展多种新型业态和服务模式。

家政进社区有什么作用和效果？李璐认为，一是推动家政行业创新、融合、联动发展。家政进社区，为家政行业回归需求本源、捕捉市场变化、提升供给能力、拓展创新空间提供了可能性。比如：与社区托育相结合，培训母婴照护人员；与社区助餐相结合，开办长者饭堂或提供餐饮配送；与居家适老化改造、社区微改造相结合，拓展工程任务；与家庭养老床位相结合，支持养老模式创新。

李璐同时表示，家政服务业包括服务提供、人员培训、产品供应等产业链，还包括规范流程、制定标准、服务监管等生态链，社区网点成为家政服务业产业链和生态链的一个融合基地和生长空间。事实上，家政服务业本身是一个开放型、成长型行业，时刻回应家庭需求、延展行业范围、链接社会变迁是家政服务业的行业职责和使命，进社区为行业演进提供了现实场景。

二是实现社区就业增量发展。家政服务业本身就以吸纳就业多而成为民生经济的典范，事实上，越是关键时期，居民身边的社区服务业的快速恢复和紧急响应，对于保持正常生活秩序和带动从业人员稳定保收越是重要。

李璐表示，家政进社区可以成为应急管理时期稳定服务供给的定盘星，也有助于常态化下社区未就业群体实现便利就业、弹性就业和快速就业，还能为高校毕业生创业就业提供舞台。家政进社区以其广泛的连接性和延展性，能够为服务业、制造业等各领域人才就业创业提供展示平台，推动就业优先政策落实落细、充分带动居民增收。

(责编：王连香、吕骞)

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