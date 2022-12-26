人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）日前，在冶金工业规划研究院主办的2022（第十一届）中国钢铁原材料市场高端论坛上，与会嘉宾认为，我国铁矿石需求未来较长时期仍将处于高位水平，对外依存度高是常态。要加快推进国内铁矿项目建设，增加废钢铁资源回收利用，建立海外资源基地，建立多维度、多元化的资源保障渠道，提升钢铁工业资源安全保障能力。

“我国已经站在世界钢铁生产第一线，正在向钢铁强国迈进，但是没有资源强国的保障和支撑，钢铁强国的基础就不会稳固和牢靠。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，钢铁工业和铁资源产业处于基础原料的上下游，两者密切相关，要在资源开发方面形成共识，使钢铁产业链变得更加协调、更加健康、更可持续。

据了解，为提升资源保障能力、优化原料供给结构，中国钢铁工业协会今年向国家有关部委上报了“基石计划”，建议从海外矿、国产矿和废钢等铁资源三大来源入手，改变我国钢铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链供应链资源短板问题。

“目前，‘基石计划’国内铁矿资源开发工作成效明显，国内铁矿项目审批明显加快，行业固定资产投资大幅增长，部分重点项目加快建设。”骆铁军说，中国钢铁工业协会也在开展“基石计划”海外矿开发、废钢回收利用等其他两方面的工作。

与会嘉宾认为，当前，国内铁矿项目建设相对滞后已经成为制约我国钢铁行业高质量发展、影响产业链供应链安全的问题，加快推进国内铁矿项目建设是一项重要和紧迫的工作。

“近年来，随着我国经济较快发展，技术进步、基础设施、配套条件等不断完善，一些地区铁矿资源开发的比较优势不断提高，以前在技术、经济上不具备开发条件的情况正在发生改变。这些都是加快国内铁矿项目建设的客观基础和有利条件。”国家发展和改革委员会产业发展司一级巡视员夏农认为，加快推进国内铁矿项目建设，要统筹处理好国内铁矿资源勘查、矿山开发和环保安全之间的关系，进一步研究完善财税支持政策，支持国内铁矿规模化、集约化开发和综合利用，解决项目建设面临的困难和问题，加快推动国内铁矿项目建设。

在中国工程院院士王运敏看来，资源安全是总体国家安全的压舱石。而战略性矿产资源是未来战略新兴产业发展的关键，直接关乎国家经济和国防安全。当前，矿产资源安全已上升到国家战略，要依靠科学技术，提高战略金属矿产资源开发利用能力与水平，是提升国家资源供给保障能力的关键，是把主动权把握在自己手中的核心。

“要全面客观看待矿产资源形势，通过科技创新提升已有战略性矿产资源基地能力，实现战略资源高质量增效提产，创新新建基地的架构与开采模式，超前谋划储备基地的数量与规模，自主研发国际先进的采矿装备，改变主要依靠进口的被动局面。”王运敏说。

自然资源部矿产资源保护监督司原司长鞠建华认为，要进一步深化矿产资源管理改革，完善矿产资源法律法规和相关管理政策。一是发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，适应建设社会主义市场经济体系和建设生态文明的要求。二是要尊重地质工作规律和客观实际，优化矿产资源管理制度，维护矿业权人的合法权益，提高资源管理效率。三是解决矿产资源管理中存在的问题，将实践中一些成熟、可行的经验提炼总结，为管理工作提供政策保障。四是要推进有关制度改革，先行先试，为“矿法”修改积累实践经验，形成更加符合新时代要求的矿业权管理制度体系。

“我国铁矿石需求未来较长时期仍将处于高位水平，对外依存度高是常态。”冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军表示，增加废钢铁资源回收利用，是推动解决钢铁原材料保障问题的重要手段之一。在供应侧，形成国内国外双循环原材料保障格局；建立多维度、多元化的资源保障渠道；针对附加值高的短缺矿种，建立资源储备制度；利用并完善原料金融贸易体系及相关衍生品。在需求侧，提升钢铁产业集中度，加大工艺和技术创新，减少传统原料需求。

“要探索海外矿产资源利用方式，同时加强国内找矿力度，稳定和拓展国内矿供应来源，形成多元、可控的资源供应模式。”范铁军表示，强化拓展与上游生产及贸易企业合作，选择有实力和潜力的原材料生产企业签订长期供应协议；矿石资源需求量大的钢企，可以通过合资、参股、控股等模式，加大权益矿开发，提升资源自主权，为矿石资源长期稳定供应提供保障；参与全球矿业治理、“一带一路”倡议等，综合考虑资源条件、配套基础设施条件等因素，选择在多国建立海外资源基地，实现进口来源多元化。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经