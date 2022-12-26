新华社深圳12月26日电 题：年终经济观察：深圳制造业韧性强活力足

新华社记者王攀、印朋

比亚迪、 华为、荣耀、中兴、中集……岁末年初，盘点深圳的年度发展图谱，由大企业带头引领、众多企业配套成“串”的工业链条熠熠生辉，托起了“深圳制造”的发展成果——深圳市统计局24日发布的最新数据显示，今年1至11月，全市规模以上工业增加值同比增幅达5.6%。

坚持工业立市、制造业强市，2022年深圳在复杂局面中稳住了基本盘，经济保持韧性、持续向好，高端、高质、高新的现代产业体系和一批在国内外具有引领作用的战略性新兴产业集群正在形成之中。

高端产业链成发展引擎

一台折叠手机，串起来三个产业巨头和一大批高科技中小企业，以及一整套协作创新、联合开发的产业模式——在深圳荣耀今年年底发布的新款折叠屏手机背后，是比亚迪提供的碳纤维复合材料、京东方提供的折叠屏幕、成都光明光电3D纳米微晶玻璃等一大批新研发零配件产品，多个环节彼此互动紧密，构成了上下游协同攻关的研发路径。

荣耀终端有限公司CEO赵明说，折叠屏手机作为手机行业颠覆性的创新产物，对技术工艺、材料创新的工艺要求特别高，需要全产业链合力推动整个折叠屏市场的全面普及发展。荣耀的产业生态圈中，既有世界500强、中国500强，也有大批中小企业，大家相互协作、互相支持、互相信任。

纵观蓬勃发展的深圳制造业，多个“头雁领飞、众雁伴飞”的产业链条互相配合、同频共振的特色十分显著。大型工业制造项目和企业云集的深圳市坪山区发改局局长黄堃说，仅在这个区就有中国芯、创新药、智能车三条产业链，在三大引擎的带动下，今年前三季度，坪山区规上工业同比增速达到28.6%。

今年以来，产业链项目成为深圳工业投资的一大亮点。中芯国际12英寸线、华星光电T7二期、第三代半导体产业链、华润微电子深圳12英寸集成电路生产线等先进制造业重大项目相继投建投产，筑牢深圳实体经济“基本盘”。最新统计数据显示，今年1-11月，深圳全市固定资产投资同比增长7.1%，其中工业投资增势强劲，同比增幅达22.5%。

产业链闭环勾勒“新能源汽车城”轮廓

新能源、智能终端、工业母机、新材料……当前，深圳的代表性产业链高度集中在各类“新赛道”，高端化、智能化、绿色化发展特征显著。

24日发布的统计数据显示，今年1至11月，深圳主要工业行业大类中，新能源汽车、充电桩、5G智能手机、民用无人机产量又分别同比增长高达202.7%、119.3%、29.9%和30.4%。

近年来，深圳“新能源汽车链”已然从众“链”中脱颖而出，成为现象级的先进制造产业链。在比亚迪集团全球总部所在地坪山，新能源汽车与智能网联汽车交相辉映。黄堃说，坪山区智能网联汽车规上企业数量已经从2017年的22家，增加至今年的86家。

小马智行副总裁、大湾区研发中心负责人莫璐怡说，深圳拥有一大批自动驾驶、操作系统、智能座舱、激光雷达等关键核心零部件制造企业，已经成为国内自动驾驶产业发展的政策创新高地、产品应用高地、产业集聚高地。

中小企业开枝散叶 战略产业集群正在成型

企业旺则产业强，产业强则城市兴。在深圳产业链中，和大企业一样熠熠生辉的，还有众多专精特新“小巨人”企业。截至2022年三季度末，深圳市已拥有国家级专精特新“小巨人”企业442家，占广东省总量的51%。

“小巨人”在产业链中同样发挥关键性“突围”作用。数控机床是制造业的“工业母机”，是智能制造的基础。作为“小巨人”中的一员，深圳市创世纪机械有限公司的明星产品3C高速钻攻中心累计出货量超过8万台。企业财务总监梁振宇说，相关产品打破了国外企业在3C市场装备领域的垄断，成功实现进口替代，显著降低了国内相关行业的生产成本。

深圳的产业链条还向全国延伸，溢出效应不断扩大。成都光明光电董事长李小春说，作为荣耀的合作伙伴，企业接受的纳米微晶项目不仅打破了国际垄断，“更重要的是开辟了‘技术共创’的协作新模式，同时我们的技术创新也能让其他企业和行业受益。”

“在产业链中，核心企业要积极承担产业链发展最难的部分，同时也要秉承开放理念，让新技术、新应用惠及全行业。”赵明说。

聚“链”成“群”，合作共赢——2022年6月，深圳发布“20＋8”产业集群政策，规划培育壮大20个战略性新兴产业集群，前瞻布局8大未来产业，推动20个先进制造业园区建设。深圳市工业和信息化局局长余锡权说，2025年深圳战略性新兴产业增加值将超过1.5万亿元，成为推动经济社会高质量发展的主引擎。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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