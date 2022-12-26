新华社北京12月26日电（记者姚均芳）中国上市公司协会26日发布的《中国高端制造业上市公司白皮书2022》显示，截至2022年12月10日，我国A股制造业上市公司数量达到3313家，占A股全部的65.5%。其中，高端制造业上市公司数量达到2121家，较2017年底的1250家增长69.7%。

报告指出，2017年至2021年，我国高端制造业上市公司市值增长显著，营业收入和盈利水平持续增强。其中，营业收入由2017年的7.47万亿元增长至2021年的11.79万亿元，2021年同比增速达到20.1%。

报告显示，我国高端制造业上市公司研发投入大幅增加，研发人员占比不断提高。2017年至2021年，高端制造业上市公司研发支出由3127.7亿元增加至6425.9亿元，研发人员占比由14.8%提升至17.9%。

根据报告，我国高端制造业上市公司在过去几年海外布局逐渐加速，海外业务收入占比持续快速提升。统计显示，高端制造业上市公司海外业务贡献总收入由2017年的13.77万亿元提升至2021年的27.51万亿元，其中2021年23%的营业收入由海外业务贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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