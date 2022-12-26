色达县地处巴颜喀拉山南麓，位于两省（四川、青海）、三州（四川省甘孜州、阿坝州，青海省果洛州）、五县（炉霍县、甘孜县、壤塘县、班玛县、达日县）结合部，是典型的边远边界边角地区。全县幅员面积9338平方公里，辖5镇11乡129个行政村和4个社区，户籍总人口6.5万，平均海拔4127米，年平均气温0.8℃，空气含氧量仅为正常的68％，是全国仅有的12个、四川省仅有的3个六类区县之一，藏族同胞占全县总人口的98.68％，是一个以藏族为主、多民族杂居的县。

近来年，色达县紧紧抓住国家交通运输部定点帮扶色达的大好机遇，在省交通运输厅的关心支持下，积极推进“四好农村路”建设与发展民生、团结稳定深度融合。

一、定点帮扶，多方支持共筑通途

在国家、省、州交通运输部门的大力支持下和全县各族干部群众的共同努力下，在交通运输部和省交通运输厅关心支持下，色达大力实施“交通先行”战略，交通发展取得跨越式发展，实现了从“路网末梢”到重要川青交界“区域交通节点”的巨大转变。

截至2021年底，累计投入资金40.18亿元用于农村公路建设。截至目前，全县公路网总里程达到2275公里。其中：农村公路总里程1900.331公里，县道241.134公里，乡道583.241公里，村道1075.956公里，实现通乡油路、通村硬化路“两个100％”覆盖，形成了国省为干线、县乡为骨架、村组为支脉的“四纵四横七连”的公路网络，通畅率从2015年底的52.2％提升到2019年底的100％。交错纵横的公路网，汇聚了民心，支撑了民族融合和民族团结与发展。一条条高质量的农村公路，让色达从封闭走向开放，是改善农牧民生活的幸福路和团结路，更是铸牢中华民族共同体意识的“纽带”。

二、高位推进，交通先行夯实基础

县委县政府坚持“高站位”，把交通先行列入县域“12345”工作思路“五大战略”之首，成立以书记和县长双负责的领导小组，层层抓落实，件件做到位。先后制定了一系列扶持政策，从财政投入、土地供应、公益性岗位落实等方面予以保障，并把农村公路建、管、养、运纳入政府绩效考核范围。

三、示范创建，大力发挥引领作用

经州级推荐、省级考核，色达县2020年成功创建第四批“四好农村路”省级示范县。色达县积极开展“四好农村路”全国示范县创建工作，通过认真谋划组织，制定创建方案，创新工作思路，高标准完成农村公路建设任务，发挥以点带面，示范引领作用。目前，色达县已成功入选交通运输部“四好农村路”全国示范县创建公示名单。同时，积极创建四川省乡村运输“金通工程”样板县创建，不断推动乡村道路运输转型升级、高质量发展，全力提升乡村运输发展的“造血”功能。

四、四好并进，积极探索高原答卷

严把质量“建好路”。在公路建设过程中，色达县创新推行“打捆招标、影像报备、线上监管、数据把关”模式，采用信息化手段，对施工环节实行全面管理。落实“七公开”制度，强化政府监管和群众监督，成立县级交通工程质量监督站，实现了公路建设项目质量监督100%覆盖；引入社会力量，建成甘孜州西北地区唯一的标准化实验检测中心，色达县新改建农村公路一次性交工验收合格率达到98%以上。

创新模式“管好路”。色达县探索建立“分级负责、部门联动、全员护路”的管路护路机制，出台《色达县推行农村公路“路长制”工作实施方案》，建立以县长为总路长的县乡村三级路长管理体系。通过设立一个县级交通运输执法大队、在16个乡（镇）成立交通服务管理站、在129个村设立护路队，建立了县有路政员、乡有监管员、村有护路员的路政管理模式。农村公路管护体系构建率达100%，爱路护路乡规民约、村规民约制定率达100%，全民护路、全民爱路的良好风尚逐步形成。按照依法治路的总体要求，加大农村公路路域环境治理，保护农村公路的路产路权，开展超限治理、危桥改造、安保工程，整改交通安全隐患，开展路警联勤联动综合执法，全面提高农村公路安全水平。

专群结合“护好路”。农村公路三分靠建，七分靠养。色达县从强保障入手，投资近千万元，建成农村公路机械化养护与应急中心和四个片区养护站。印发《色达县农村公路管理养护办法》，建立专业养护与日常养护相结合的工作机制，县级财政每年统筹投入约1000万元用于农村公路养护工作，农村公路列养率达到100%。自2016年起，每年安排268名贫困户担任公路养护员，为农牧民提供稳定的就业岗位。依托农村公路养护管理系统，建立农村公路养护管理考核评价机制，不断提升管理水平，养护质量逐年提升。

同时，加强农村公路技术状况检测，及时掌握运行动态，逐步消除次差路，逐年提升PQI指数，持续推进农村公路安全生命防护工程建设，深化农村公路“千灯万带”示范工程，加强农村公路桥梁检查，全面提升农村公路桥梁安全保障水平。

城乡一体“运营好路”。坚持“城乡统筹、以城带乡、城乡一体、客货并举”的发展思路，建成农村客运站12个，开通城乡公交3条，投入农村客运33台，实现农村通客车率100%，农牧民群众出门硬化路、抬脚上客车的梦想终于实现；设立农村客运专项补贴资金，确保“开得通、留得住、有效益”；全面实施“金通工程”，以“统一车型，统一票价，统一标示,统一服务标准”的四统一方式，引导全县农村客运车实现规范化管理。定制学生专线、旅游专线将金通工程精准惠及特殊群众。统筹解决群众出行、邮政寄递、物流配送三个“最后一公里”问题。

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(责编：曹淼、李源)

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