本报呼和浩特12月26日电 （记者翟钦奇）记者从长庆油田苏里格气田数字化管理平台获悉：截至目前，位于鄂尔多斯盆地中北部的苏里格气田2022年天然气生产量已突破300亿立方米，占我国陆上致密气总产量约58%。与此同时，苏里格气田日产气量达到1.05亿立方米，成为日产天然气破1亿立方米的整装气田。

据介绍，苏里格气田是探明储量超万亿立方米的大气田，勘探面积6万平方公里，总资源量5.5万亿立方米。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 07 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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