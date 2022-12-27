苏里格气田年产气突破300亿立方米
2022年12月27日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报呼和浩特12月26日电 （记者翟钦奇）记者从长庆油田苏里格气田数字化管理平台获悉：截至目前，位于鄂尔多斯盆地中北部的苏里格气田2022年天然气生产量已突破300亿立方米，占我国陆上致密气总产量约58%。与此同时，苏里格气田日产气量达到1.05亿立方米，成为日产天然气破1亿立方米的整装气田。
据介绍，苏里格气田是探明储量超万亿立方米的大气田，勘探面积6万平方公里，总资源量5.5万亿立方米。
《 人民日报 》（ 2022年12月27日 07 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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