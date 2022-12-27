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新成昆铁路全线贯通运营

成都至昆明最快7.5小时可达

2022年12月27日06:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为列车经过乐山市沙湾区的新成昆铁路范店子特大桥（右）和老成昆铁路泉水河大桥（左）交汇处。
　　何海洋摄（人民视觉）

　　本报北京12月26日电  （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，12月26日，随着新成昆铁路峨眉至冕宁段建成通车，全长915公里的新成昆铁路实现全线贯通运营，成都至西昌、攀枝花、昆明旅行时间将大幅压缩，最快分别3小时、5小时、7.5小时可达。

　　新成昆铁路起自成都南站，沿途经过四川省成都市、眉山市、乐山市、凉山彝族自治州、攀枝花市，云南省楚雄彝族自治州、昆明市，终至昆明站，为国家I级双线电气化铁路，设计时速160公里。新成昆铁路沿线地质复杂，跨越岷江、青衣江和大渡河、金沙江，穿越峨眉山、大小凉山和横断山，修建难度极大。项目开工建设以来，国铁集团根据工程难度和运输能力需求，采取分段建设、分段运营模式推进，组织各参建单位，创新设计理念，开展空天地一体化智能测绘，利用大量长大隧道和高墩大跨桥梁方式，对线路进行“裁弯取直”，有效化解多种地质风险，攻克世界性建设难关，建成了全长22公里的小相岭隧道等7座10公里以上长大隧道，11座2公里以上的大跨度桥梁。

　　新成昆铁路是国家西部大开发重点工程建设项目，北连成都铁路枢纽，南接昆明铁路枢纽，是我国西南地区出境至东盟国家铁路大通道的重要组成部分。它的全线贯通，进一步完善了西南地区路网结构，提高了铁路运输能力，将极大便利沿线人民群众出行和货物运输，带动沿线资源开发，对支持民族地区加快发展、巩固乡村振兴成果、促进高水平对外开放，具有十分重要的意义。

(责编：胡永秋、白宇)
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